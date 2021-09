Technologie bezdrátového přenosu energie je známá a používá se k nabíjení malých elektrických zařízení, jako jsou právě smartphony nebo zubní kartáčky, už nyní. Jenže současné systémy vyžadují, aby tato zařízení byla nehybná a umístěná na nabíjecí podložce nebo ve vyhrazeném doku. Nově představená metoda přenosu umožňuje čerpat energii odkudkoliv a v pohybu.

Ve speciální předváděcí místnosti vytvořené týmem vedeným Takujou Sasatanim z Tokijské univerzity vědci popsali, jak takový bezdrátový způsob přenosu elektřiny bude vypadat.

Speciální desky s proudem jsou zabudovány do stěn místnosti, a vytvářejí tak magnetické pole specifického vzoru. Pokud je v jejich dosahu přijímač vybavený malou cívkou, může mezi nimi proudit energie: na základě rezonanční vazby a dobře známé a léta vyžívané elektromagnetické indukce. Techniku vědci nazvali multimodová kvazistatická dutinová rezonance.

Zároveň bylo třeba zjistit, zda je jejich technika bezpečná pro náš organismus, neboli: Kolik energie v podobné místnosti může člověk absorbovat? Podle analýzy zveřejněné v odborném magazínu Nature Electronics vědci ujišťují, že jimi vytvořené pole odpovídá všem normám stanovených americkým komunikačním úřadem i americkou komorou elektroinženýrů.

Zdroj: Youtube

Prozatím je tato technologie ale v plenkách. Je díky ní možné nabíjet zařízení s výkonem jen něco málo přes 50 wattů. Japonci ale předpokládají, že tuto hranici brzy překročí.

Televize, rádio, internet nebo telefonní hovory již roky nepotřebují ke svému fungování dráty. U elektřiny je to ale jiné. Sice ji lze vysílat stejným způsobem, tedy pomocí elektromagnetických vln, jenže to je velmi neúčinné. Vlny se totiž šíří všemi směry a jen malá část z nich se dostane k přijímači. Zbytek jsou ztráty.

Také můžete usměrnit šíření vln a soustředit energii do úzkého paprsku. Pak ovšem ztratíte veškeré pohodlí bezdrátového přenosu. Přijímač totiž musí být umístěn přesně v dráze paprsku, mezi ním a vysílačem nesmí být žádné překážky. Taková technologie byla dosud zvažována pouze pro hypotetický přenos energie mikrovlnným paprskem z orbitálních solárních elektráren na Zemi, ale nikoli pro každodenní použití.

Bez antén a vysílačů

Metoda popsaná v Nature Electronics ale nemá nic společného s anténami či vysílači. Její základní myšlenkou bylo všemu překážejícímu se vyhnout. Energie se tak přenáší pouze tehdy, když je vhodný přijímač v dosahu magnetického pole.

Japonští vědci ve své studii píší, že jejich technologii lze nyní okamžitě použít ke konstrukci elektrických boxů, v nichž by šlo bezdrátově dobíjet baterie. Ale v budoucnu si dokáží představit celé provozy a továrny, ve kterých by mobilní roboti nepotřebovali kabely. Jak napsal server The Engineer je rovněž možné si představit, že v budoucnu budou takové vysílače energie instalovány pod vozovkou silnic a budou pohánět elektromobily. Díky nim budou vozidla lehčí i menší.

Prozatím ale existuje jedna experimentální místnost bez kabelů, zástrček a zásuvek. Už Nikola Tesla, geniální srbský vynálezce, před více než sto lety experimentoval s bezdrátovým přenosem energie. Jemu se to tehdy nepodařilo. Uvidíme, jak se bude dařit japonskému nápadu.