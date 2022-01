Sauropodní dinosauři jsou zmámí především díky Brachiosaurovi. Je jedním z největších zástupců těchto býložravých dinosaurů a vyznačuje se velmi dlouhým krkem. Proslavil se například ve filmu Jurský park, kde byl prvním dinosaurem, kterého hlavní hrdinové viděli na vlastní oči. Tyto stopy pravděpodobně patří menšímu předkovi Brachiosaura.

I mistr tesař se utne. Mnohé slavné fosilie byly po desítky let vykládány špatně

Takovýto objev by mohl pomoci odborníkům lépe porozumět chování dinosaurů. Například v tom, jak chodili a cestovali ve stádech. „Tento typ stop není celosvětově příliš běžný, takže věříme, že to bude zajímavý doplněk k našim znalostem o životě v triasové Británii,“ sdělil Barret.

Odborníci rovněž nemají příliš mnoho záznamů o tom, jak triasové období vypadalo a kteří dinosauři na území dnešní Británie chodili. „Proto všechny nálezy z této doby přidávají k našemu obrazu toho, co se v té době dělo,“ doplnil Barret.

'Dinosaur' footprints found on Penarth South Wales beach https://t.co/AvRTkBgbIy pic.twitter.com/xuP887FqQT — Penarth Times (@PenarthTimes) December 31, 2021

Protože stopy paleontologové nemohli odnést, naskenovali celé okolí nejmodernější technikou a archivovali jeho záznamy. Díky tomu budou mít k dispozici model celé krajiny včetně série stop. „Šlápoty na pláži zůstanou do té doby, než je opotřebuje příliv a odliv,“ okomentovalo vedení muzea objev v oficiálním vyjádření.

Objev amatérského paleontologa

K prvním snímkům se Maidmentová a Barret poprvé dostali díky amatérskému paleontologovi, který jim poslal fotky v roce 2020. Nejdříve tomu nepřikládali velkou váhu, protože to nebyly jediné fotky podobného charakteru. „Dostáváme od veřejnosti mnoho návrhů na prozkoumání toho, co by mohly být dinosauří stopy. Mnoho z nich jsou ale pouze geologické prvky, které za ně lze snadno zaměnit,“ vysvětlila Maidmentová.

Na fotkách z pláže u města Penarthu jim ale přišlo něco zvláštního. „Připadalo nám, že to opravdu vypadá jako stopy a stálo by za to to prozkoumat hlouběji,“ dodala paleontoložka.

Dinosaur footprints found on a beach are actually a 'trackway' of footprints dating back more than 200 million years ?https://t.co/32znTqlsbS pic.twitter.com/arrriTutuF — BBC Wales News (@BBCWalesNews) December 31, 2021

Maidmentová s Barretem prvně kontaktovali své kolegy a zjistili, že místo nálezu už dříve zkoumala paleontoložka z Národního muzeum ve Walesu Cindy Howellsová, skupina francouzských paleontologů a jejich kolegů z Cardiffské univerzity. Stopy ale neprobádali.

Mládě dinosaura uvízlo v čase. V Číně našli nejzachovalejší vejce s embryem

Oba se proto na pláž vydali, aby je prošetřili a zaznamenali jejich velikost. „Věřili jsme tomu, že jsou od sebe šlápoty konzistentně daleko a tím pádem to naznačovalo procházející zvíře. Viděli jsme také zvednuté okraje, kde bylo vytlačené bahno. Tyto struktury jsou charakteristické pro aktivní pohyb po měkké zemi,“ vysvětlil Barret.

https://t.co/6hYN3BJ6px

Dinosaur footprints discovered on South Wales beach date back 200 million years, experts believe pic.twitter.com/r5WnyQYUPp — SΓΔRMΔṈ (@5tarman7) December 31, 2021

Takový objev není jediný důkaz dinosaurů v prehistorickém Walesu. „Většina z dochovaných stop ovšem patří malým masožravým druhům,“ vysvětlil Barret. Stopy velkých býložravých dinosaurů jsou podle něj mnohem vzácnější.

Jedním z dalších nálezů je například jen o deset dní starší objev na pláži v Northumberlandu, kde našli zkamenělinu obrovské mnohonožky staré přibližně 326 milionů let. Podle odborníků to byl největší brouk, jaký kdy žil. Téměř třímetrové zvíře našli v kusu kamene, který na pláž spadl z blízkého útesu. „Je to neuvěřitelně vzrušující nález, ale fosilie je tak obrovská, že jsme ji museli z pláže odnést čtyři,“ okomentoval objev geolog Neil Davies, který ji zkoumá.