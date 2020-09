Uvnitř pohřební šachty se navíc našly další tři uzavřené výklenky. Podle egyptského ministra pro památky Chálida Ananího je tak pravděpodobné, že pohřební šachta bude rakví ukrývat ještě víc.

Předpokládá se, že Sakkára sloužila jako nekropole pro někdejší hlavní město starověkého Egypta Memphis a že v ní Egypťané pohřbívali své mrtvé po dobu tří tisíc let. Jako taková se proto těší trvalému archeologickému zájmu.

V sakkárském pohřebním komplexu nebyla pochovávána jen vysoce postavená šlechta a vysoké egyptské úřednictvo, jejichž hroby si obvykle spojujeme s bohatou pohřební výbavou včetně mumifikovaných zvířecích mazlíčků, kazet naplněných bohatstvím a zdobených hrobek. Nacházejí se tam sice také, ale vedle nich odhalily nedávné vykopávky i mnohem jednodušší hroby, do nichž byli pravděpodobně ukládáni lidé ze střední třídy nebo starověcí egyptští dělníci.

Nový nález je výjimečný v tom, že během uplynulých tisíciletí byla řada bohatých hrobek vykradena, takže najít skrýš více než desítky sarkofágů, které zůstaly po celé dlouhé věky neporušené a neotevřené, je opravdu vzácné - a může to přinést i cenné objevy, pokud se týká jejich obsahu. Ten by nám mohl prozradit více nejen o tom, kdo v něm byl pohřben, ale také o jeho významu v tehdejší době, a navíc přispět k lepšímu pochopení staroegyptských pohřebních zvyků.

Totožnost pohřbených bude předmětem dalšího bádání. Na místě stále pokračují vykopávky, takže se dají předpokládat další nálezy včetně případných zbylých sarkofágů uložených v pohřební šachtě.

Egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek zatím využívá objev k větší propagaci Egypta jako mimořádného místa pro turistiku zaměřenou na kulturní památky. Ministr Chálid Ananí zveřejnil na svém twitterovém profilu první propagační videa, která upozorňují na nový objev ve stylu připomínajícím Spielbergovu ságu o Indiana Jonesovi.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo