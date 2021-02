Vědci zkouší smíchat dvě vakcíny proti covidu. Výsledky jsou nadějné

Britští imunologové právě pracují na studii, která by měla přinést odpověď na otázku, zda by bylo bezpečné při dvoudávkovém očkovacím schématu použít různé vakcíny proti koronaviru. Podle vědců by tento přístup poskytl větší flexibilitu při očkování a mohl by i zvýšit obranyschopnost lidského organismu proti covidu.

Očkování proti koronaviru je největší nadějí na ukončení omezení. Míchání dvou různých vakcín by podle vědců mohl zvýšit jeho účinnost. | Foto: Profimedia.cz