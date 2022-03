Stonehenge je vyroben ze dvou druhů kamene: větší jsou sarsen a menší jsou “modrokamenné” monolity až z Walesu. Ty byly prý ve Stonehenge vztyčeny před pěti tisíci lety, tedy staletí před tím, než k nim byly přidány větší sarseny.

The clear solstitial alignment of Stonehenge…

Discoveries brought the issue into sharper focus and indicate the site was a calendar based on a tropical solar year of 365.25 days