Pomáhá velká snídaně při hubnutí? Vědci přišli s překvapivým zjištěním

Správné načasování jídla může mít velký vliv na množství zhubnutých kilogramů. Alespoň to tvrdí řada oblíbených dietních rad posledních let. Již dlouho se hovoří o tom, že pokud chce člověk zhubnout, měl by na začátku dne sníst velké a vydatné jídlo a později pak jíst jen menší porce. Kde je ale pravda?

Je velká snídaně pro tělo prospěšná? | Foto: Shutterstock