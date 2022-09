Kdo by neznal skanzen na Veselém Kopci? Desetitisíce lidí ročně zavítají do Muzea v přírodě Vysočina, které bylo založeno před padesáti lety. Jeho roubené chaloupky i tematické programy lákají návštěvníky z celé republiky. Veselý Kopec je součástí sdružených obcí pod názvem Vysočina, a to už od roku 1960. Při pohledu na názvy kandidátek, které se budou letos ucházet o přízeň voličů, je překvapivá jedna věc: do komunálních voleb kráčejí samí hasiči a jejich příznivci.