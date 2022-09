ANKETA: Vyřeší dopravní terminál problém s parkováním v centru Heřmanova Městce?

Sedm let připravovalo město výstavbu dopravního terminálu. Důvod je nasnadě, heřmanoměstecké náměstí vypadá v současné době jako jedno velké parkoviště. Lidé z okolních vesnic ráno přijedou, odstaví auto a autobusem se přemístí do zaměstnání. Zabírají tak po celý den místo těm, kteří by rádi zaparkovali a nakoupili si v obchodech. Právě budovaný dopravní terminál s autobusovým a vlakovým nádražím v sousedství má problém vyřešit, protože jeho součástí totiž bude velké parkoviště.

Nový přestupní terminál zkrášlí prostor kolem železniční zastávky, ale uleví centru i od parkovacích aut. | Foto: Město Heřmanův Městec