Chrudimský starosta František Pilný (ANO 2011) si díky převaze hlasů může mezi koaličními partnery vybírat, ovšem pokud by se proti němu spojili, následovala by prohra a odchod do opozice. "Jsem si toho vědom, ostatně to se už stalo při minulých krajských volbách. Ale vzhledem k tomu, že jsem měl se všemi zastupiteli, ať byli z kterékoli strany, vždy dobré vztahy, nevidím důvod," uvedl starosta.

Pět zastupitelů má druhá kandidátka v pořadí, a to SNK ED, v jejímž čele stojí Šárka Trunečková. Ta získala od voličů rovných 1500 hlasů, což je ale méně, než obdržel bývalý chrudimský starosta Petr Řezníček, kterému dalo hlas 1628 voličů. SNK ED byla v minulém období v opozici, a tak bude zajímavé, jak povolební jednání dopadnou.

Dá se předpokládat, že Chrudim zůstane u modelu dvou místostarostů. Extrém vznikl v roce 2014, kdy mělo město čtyři místostarosty. Ti brali poloviční plat a jak tehdy zaznělo, bez této české rarity by koalice neměla šanci vzniknout.

"Nechci nic předjímat, čekáme, jaké návrhy padnou, jakou mají představu. Chceme se ve slušnosti a lidsky potkat s každým," řekla Deníku Šárka Trunečková.

Tři mandáty získali Chrudimáci s lídrem a současným místostarostou města Petrem Lichtenbergem. "Nás čeká povolební jednání a samozřejmě se setkáme se starostou. My jsme spolu vycházeli velmi dobře. V Chrudimi byly a jsou vždycky dvě party, ale my budeme jednat napříč spektrem," uvedl Lichtenberg.

Tři zastupitele budou mít rovněž zástupci ODS, jejichž jedničkou na kandidátce byla Kateřina Jánská. "Starosta má nejsilnější mandát, my jsme tři. Nejsme v úplně nejlepší vyjednávací pozici a počkáme si, až na nás přijde řada," řekla Jánská.

Česká pirátská strana přišla o jeden mandát, v zastupitelstvu tedy zasednou současný místostarosta Aleš Nunvář a Daniel Lebduška. "Budeme se účastnit vyjednávání o složení rady města s cílem dostat maximum našich priorit do programového prohlášení. Nelpíme na zisku placených funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice,” řekl lídr chrudimských Pirátů Aleš Nunvář.

Piráti už před volbami deklarovali, že nepůjdou do koalice s KSČM nebo SPD, ale ani jedna z těchto stran v chrudimských volbách neuspěla. "Nepodpoříme ani radu, kde by většinu zástupců mělo hnutí ANO. Pokud Piráti zůstanou v opozici, budou usilovat o pozice ve výborech, především finančním a kontrolním, a v komisích rady města, kde případně budou konstruktivní opozicí," dodal Nunvář.

Starosta František Pilný dosud neoslovil Koalici pro Chrudim, tvrdí to její lídr Roman Málek. "Záleží na tom, co by nám nabídl. Otázka je, zda by nás vůbec ANO 2011 chtělo, máme totiž vyhraněný názor proti Babišově pobočce v Chrudimi," naznačil Málek skutečnost, že Koalice pro Chrudim zřejmě zůstává v opozici.

Novou tváří v chrudimské komunální politice je Erik Jahnický. Jeho kandidátka STAN A TOP 09 získala v zastupitelstvu dva mandáty. "Zatím jsme s nikým nejednali. Výsledky jsme rekapitulovali a shodli jsme se na tom, že vyslechneme nabídky a pak se rozhodneme, zda přejít do opozice nebo se s někým spojit," uvedl Jahnický.

