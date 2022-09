Jsou vícepodlažní parkovací domy řešením hlavního chrudimského problému? Hlasujte v naší anketě na konci článku

Nyní by se mohla situace zlepšit. Naproti sídlišti vedle sídla Zdravotnické záchranné služby totiž prozatím vznikne pozemní parkovací plocha. "Projekt bohužel komplikují a zdražují, a tím také oddalují, požadavky Policie České republiky. Není jisté, že se to letos stihne," řekl místostarosta Pavel Štěpánek. Projekt počítá se zhruba osmdesáti pozemními parkovacími místy a plochou, kde v budoucnu vznikne dvoupodlažní parkovací dům.

Parkování v Chrudimi je jeden z největších problémů města, shodují se lídři

"Neplánujeme tam jen klasická parkovací místa. Mělo by jít o jakési garáže, kam by si lidé mohli uložit i pneumatiky, nářadí, lyže nebo třeba motocykl," vysvětlil chrudimský starosta František Pilný a lídr kandidátky ANO 2011, podle kterého by v objektu mohl být třeba pneuservis nebo autodílna.

"Plánujeme, že by si tyto prostory lidé koupili nebo pronajali na dvacet let, tím bychom získali předem finanční prostředky na výstavbu. Tím by jejich byt získal mnohem vyšší hodnotu, protože by k němu náleželo vlastní parkovací místo," zdůraznil starosta.

Zakopáním horkovodu z Opatovické elektrárny vznikne ještě několik parkovacích míst pro obyvatele sídliště, ale to je prozatím vše.

V úvahu připadá menší parkovací dům s vjezdem z druhé strany, tedy z Opletalovy ulice. Měl by být zapuštěn do svažitého terénu v prostoru mezi Rubešovou ulicí a Moravovou zahradou. Při vjezdu z městského vnitřního okruhu, tedy z níže položené Rubešovy ulice, by se tak parkovalo částečně v podzemí. Podle původního návrhu by vjezd byl možný jak z Rubešovy, tak i od Opletalovy ulice.

Území nelze poničit budováním dalších betonových ploch, jak se v minulosti uvažovalo. Kdysi dokonce byla zvažována komunikace vedoucí napříč sídlištěm s parkovacími místy, ale to občané striktně odmítli.

Nerudovská otázka "kam s ním" je velmi aktuální i na dalších místech v Chrudimi.

Například na Masarykově náměstí je téměř nemožné postavit aut, o čemž mohou hovořit lidé jezdící za lékaři nebo do optiky. Ani naproti přes ulici se zaparkovat nedá, je tam téměř vždycky plno.

KOMENTÁŘ: Téma je nasnadě. Týká se všech chrudimských rodin i turistů

O parkovacím domě u chátrajícího hotelu Bohemia se hovoří už dlouhé roky. Byl vypracován projekt na podzemní a nadzemní parkoviště, jež mělo sloužit jak hotelu, tak městu. Nedošlo však k dohodě mezi městem jako vlastníkem pozemku a majitelem hotelu.

Vzhled Masarykova náměstí by mohl parkovací dům u hotelu Bohemia změnit k lepšímu.Zdroj: územní studie města, re:architekti

"Hotel Bohemia se opět zkomplikoval nebo možná přiblížil k řešení, to teď ještě nevím, zkrátka polovina hotelu byla v květnu prodána. V první polovině září mám schůzku s novými majiteli. Tvrdí, že chtějí hotel dostavět, tak uvidíme, třeba se to do voleb ještě pohne," řekl starosta města František Pilný. Územní studie, která řeší celé Masarykovo náměstí, s parkovacím domem počítá.

„Je v něm navrženo celkem 70 až 81 míst. Tato kapacita může sloužit jak potřebě hotelu a funkcím začleněných do parkovacího domu, tak veřejnému užití rezidenty okolních budov či jako návštěvnické parkování,“ stojí ve studii.

Na jednu vilku tři parkovací místa. Chrudim nadiktuje podmínky devoloperům

Dalším problematickým místem je Tyršovo náměstí, tedy prostor před sportovní halou. Pokud se odehrává nějaká sportovní akce, vzniká velký problém.

Plánovaná výstavba parkovacího domu v Moravově zahradě u sportovní haly v Chrudimi je velmi drahá a záměr komplikuje i postoj soukromých vlastníků parcel, které město chtělo vykoupit. Už nyní je jasné, že plánovaný vjezd z Rubešovy ulice v místě bývalých jatek možný nebude, i když, jak se městští radní shodují, by to bylo nejlepší řešení. Projekt by stál 800 milionů korun, možná dokonce miliardu. To je pro pětadvacetitisícové město obrovská suma. Z projektu proto sešlo.

Megalomanský projekt parkovacího domu v Chrudimi u sportovní haly jde k ledu

