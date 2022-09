Při rozhovoru s lídry kandidátek je zřejmé, že priority do budoucna jsou z jejich úst jasně vyslovené: bytový dům s parkem, cyklostezka, rekonstrukce veřejného osvětlení. Možná je téhož názoru i Vlastimil Blažek, lídr SDH Svobodné Hamry. Ale bohužel se odmítl vyjádřit se slovy: „Nemám zájem, nashle.“ Škoda, každý zastupitel by měl komunikovat, tedy mít zájem o to, aby se jeho plán rozvoje obce dostal mezi veřejnost.

Přečtěte si:

Kdo není hasič, jakoby nebyl. Ve Vysočině u Hlinska kandidují jen "dobráci"

Ve Vysočině, která získala několikrát v minulosti stuhu v soutěži Vesnice roku a v roce 2015 se umístila na celorepublikovém druhém místě, chtějí žít mladí lidé ve svých rodinných domcích, a to je důležité. Do Trhové Kamenice pošlou děti do školy a sami dojíždějí do práce, aby si po návratu užili zaslouženého klidu. Snad se podaří zájemcům nabídnout nové parcely a Vysočina se dál bude rozrůstat.

Co osobně vnímám jako největší problém, je hustý dopravní provoz ve Rváčově. Cyklistům a chodcům tam opravdu hrozí nebezpečí, dva náklaďáky se na úzké vozovce sotva vyhnou. Cyklostezka by mohla hodně pomoci, ale to lídři hasičských kandidátek dobře vědí.