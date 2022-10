"Přímo v našem domově mohou volit pouze klienti, kteří na adrese našeho zařízení mají trvalé bydliště. Seniory, kteří nemají problém s chůzí, většinou do volební místnosti v hasičárně nebo do jejich volebního okrsku doprovodí zástupci rodin.," uvedla sociální pracovnice Lenka Kellerová.

V Heřmanově Městci se v zámku nachází další dům pro seniory, ovšem tam žijí klienti s trvalým pobytem v Praze. Není jejich povinností si měnit trvalé bydliště, ale jsou tací, kteří to učinili. Dostali proto hlasovací lístky a mohou dát své favoritní kandidátce hlas v hasičské zbrojnici, kde se nachází jim příslušná volební místnost.

Imobilní senioři odvolí v kanceláři sociálních pracovnic v sobotu dopoledne, kdy za nimi přijde komise s volební urnou. Zatím není jisté, kdo volební právo z klientů využije, protože většina z nich místní kandidáty nezná. A tak je volební účast v Domově pro seniory tradičně velmi malá.

V Chrasti se o přízeň voličů uchází šest uskupení: ANO 2011 a nezávislí, Česká pirátská strana, KDU-ČSL, Komunistická strana Čech a Moravy, NAŠE CHRAST a PROSPERITA 2022. Jaké bude složení zastupitelstva ve městě, se ukáže za pár hodin, každopádně je ale zřejmé, že hned první den do volebních místností zavítalo poměrně hodně lidí.

Slušná volební účast hned první den byla i nedalekém Vrbatově Kostelci, kde jsou sestaveny dvě kandidátky: KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti VK.

Pracovníci Odboru správního Městského úřadu v Chrudimi před zahájením komunálních voleb zodpovídali velké množství otázek od voličů.

"Asi nejvíc se zajímali o možnost volit mimo své bydliště, to v komunálních volbách není možné, voličské průkazy se u těchto voleb nevystavují. Také voliče zajímalo, proč se v dnešní době ještě nevolí elektronicky, ale to my z naší pozice ovlivnit nemůžeme, ke změně potřebujeme odpovídající zákon" řekla vedoucí správního odboru Eva Doležalová.

Hodně požadavků bylo na možnost odvolit doma do přenosné urny, značný zájem byl u klientů domovů s pečovatelskou službou a v pobytových zařízeních pro seniory. V nemocnici by podle zákona měl právo volit pouze ten, kdo by měl bydliště ve stejném okrsku. "Žádný takový požadavek jsme neobdrželi," dodala Eva Doležalová.