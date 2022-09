"Majitel hotelu má pozemek před hotelem na 50 let pronajatý právě za účelem výstavby podzemního parkoviště. Bohužel ani za deset let svůj závazek nesplnil a město tuto nečinnost trestuhodně toleruje. Řešením je finanční spoluúčast města na stavbě parkovacího domu, při nespolupráci majitele neprodleně přistoupit k výpovědi smlouvy a stavbě parkovacího domu plné v režii města," uvedl lídr České pirátské strany a současný chrudimský místostarosta Aleš Nunvář.

"Jednoznačně zastávám variantu vybudování podzemního parkoviště na ploše před hotelem, na které se v zastupitelstvu shodly všechny politické strany. Parkovací dům umožní dokončení hotelu a poskytne parkování pro obyvatele města. Připouštím i variantu spolupráce s jiným soukromým investorem," přidala svůj názor jednička na kandidátce ODS Kateřina Jánská.

Lídryně kandidátky SNK Evropští demokraté Šárka Trunečková upozorňuje na problém na sídlištích. "Zde je třeba provést revizi volných prostranství, kde by v souladu s územním plánem mohla případně vzniknout nová parkovací místa. Takto se to nyní nabízí v sídlišti U Stadionu – v ulici Na Ostrově, kde po zakopání horkovodu může vzniknout několik míst v rámci podélného parkování. Vyjednáváním s ŘSD by později mohla vzniknout i nová parkovací místa v ulici Palackého nebo Obce Ležáků. Zde je to ale v souvislosti s dobudováním 3. etapy obchvatu – jeho severní části," vysvětlila Trunečková.

"Mimo realitu ale není i možnost jednání se soukromými subjekty, které by případně parkovací domy vybudovaly a provozovaly. Určitě bychom chtěli ale znát i názor občanů, využili bychom informačního systému Mobilní rozhlas i modulu anket," dodala.

Koalice pro Chrudim v čele s Romanem Málkem chce rozšiřovat parkovací místa při zachování zeleně na sídlištích. "Domníváme se, že nemusí být jen asfaltová, ale mohou mít i přírodnější formu. Co se týče zavádění takzvaných modrých placených míst, tak ty jednoznačně odmítáme," uvedl Málek.

Lídr kandidátky STAN a TOP 09 Erik Jahnický předeslal, že nutnost začít stavět parkovací domy v jasně definovaných a schválených lokalitách je nezbytné. "To se ostatně mohou občané dočíst v našem společném programu s názvem: klíč k lepší Chrudimi," řekl Jahnický.