„Složení rady města už máme stanovené, programové prohlášení podepíšeme do konce příštího týdne. Myslím, že v jeho obsahu nemáme zásadní rozpory,“ řekl Deníku Aleš Jiroutek.

Město bude mít po letech místostarostku, a to právničku Zuzanu Dvořákovou (Heřmani), která získala za svou stranu 606 preferenčních hlasů. To je o 16 hlasů více, než kolik obdržel lídr Heřmanů Otakar Volejník. „Vůle voličů se musí respektovat. Zuzana je mladá, perspektivní, určitě bude přínosem pro naše město,“ reagoval Volejník.

Dalšími radními budou Alena Stránská (Patrioti HM), Tomáš Celunda (Patrioti HM), Ondřej Volejník (Heřmani), Martin Kolář (Patrioti HM) a Jan Řehák (Heřmani).

Skokanem letošních komunálních voleb v Heřmanově Městci je lékárnice Tereza Machová, jejíž jméno bylo až na 14. místě kandidátky Heřmanů. Voliči ji však svými 567 preferenčními hlasy poslali na třetí místo, čímž ji hypoteticky zajistili členství v radě města. „Mě to ohromně mile překvapilo, bylo to milé pohlazení na duši. Chci proto všem poděkovat za důvěru, ale nakonec jsem se rozhodla odstoupit, protože ta funkce by byla nad mé časové možnosti. Na mé místo tudíž přichází první náhradník, a to je Ondřej Volejník,“ uvedla Tereza Machová.

Patrioti v čele s Alešem Jiroutkem podepsali koaliční smlouvu s Heřmany v neděli večer.Zdroj: FB Patrioti Heřmanův Městec

Stávající starosta Josef Kozel (Živé město HM) je v současné době v zahraničí, a tak dosud není jasný termín ustavující schůze městského zastupitelstva. „Bude se konat buď 17. Října, nebo o týden později, ještě to upřesníme,“ dodal Aleš Jiroutek.

Drsná kampaň

O komunálních volbách v Heřmanově Městci se rozhodně nedá říct, že by proběhly „v rukavičkách“. Městem se šířily různé letáky a maily napadající kandidáty napříč politickým spektrem, tvrdé byly některé facebookové příspěvky. Ale dá se konstatovat, že hlavním tématem volebních programů byl dluh vzniklý kvůli výstavbě dopravního terminálu. Ten kandidáti do budoucího zastupitelstva hodně kritizovali s tím, že město nebude mít peníze na další velké investice, například na plánovanou rekonstrukci náměstí.

Starosta města Josef Kozel ale tato tvrzení odmítl. „Nehovořil bych o značném zadlužení - úvěr 50 milionů pro město naší velikosti a s rozpočtem, jaký máme, nedělá značné zadlužení, to je jen hra na voliče. Navíc je již druhým rokem splácen,“ řekl Deníku před samotnými volbami.

Jeho budoucí nástupce Aleš Jiroutek zmínil, že nastoupivší koalice nechce jen šetřit, ale nutné je i město rozvíjet. „Musíme se na všechno podívat reálně, určitě je třeba zjistit, kolik peněz budou stát vícepráce na terminálu. Dosud jsme totiž o tom neměli dostatečné informace, protože vedení města nebylo otevřené vůči opozici. Ostatně dotaz na vícepráce nám nebyl zodpovězen od červnového zasedání zastupitelstva,“ uvedl Jiroutek.

Starostové Heřmanova Městce



1850 - 1867 Antonín Havelka - mistr mydlářský

1867 - 1871 Karel Herman Brik - lékař

1871 - 1877 Josef Jonáš - továrník

1877 - 1884 Emanuel Ferdinand - hostinský

1884 - 1888 MgPh Karel Peška - lékárník

1888 - 1894 Josef Plavec - továrník

1894 - 1901 Ferdinand Bouchal - pekař a hostinský

1901 - 1906 Karel Pivnička - hostinský

1906 - 1909 Kašpar Vyleťal - stavitel

1909 - 1919 Josef Plavec ml. - továrník

1919 - 1920 Josef Sýkora- košíkář

1921 - 1923 Karel Netušil - stavitel

1924 - 1927 Josef Kyliš - obchodník

1927 - 1938 Antonín Šavrda - kožešník

1938 - 1945 František Minařík - ředitel školy

1945 - 1946 František Ipser - obuvnický dělník

1946 - 1948 Zdeněk Kramář - účetní

1948 Břetislav Dufek - strojvedoucí

1948 - 1951 Karel Klimpr - obuvnický dělník

1951 - 1968 Josef Táborský - vedoucí n.p. Liberta

1968 - 1969 Karel Klimpr (pouze zastupoval)

1970 - 1971 Karel Klimpr

1971 - 1976 František Radosta - dělník

1976 - 1986 Karel Krupička - technik zásobování

1986 - 1990 František Kacovský - ředitel n.p. Vigona

1990 - 1994 František Pleskot - kameník

1994 - 1998 Václav Dostál - vedoucí výroby VDI Obzor

1998 - 2006 JUDr. Miloslav Výborný - právník

2006 - 2014 Ing. Aleš Jiroutek - autorizovaný inženýr, OSVČ

2014 - 2022 Josef Kozel - OSVČ, radní Pardubického kraje