Petr Lichtenberg, Chrudimáci:

Petr Lichtenberg (Chrudimáci) zůstane ve funkci chrudimského místostarosty.Zdroj: Archiv Deníku

Nejpalčivějšími problémy Chrudimě jsou:

1) Chrudimská nemocnice, která by měla sloužit cca 120 000 obyvatel, je opravená a ve velmi dobrém stavu i z hlediska zdravotnického vybavení. Nicméně jedná se o krajské zařízení, kde hlavní a zásadní slovo má vedení Pardubického kraje. Město Chrudim byl mělo být kraji nápomocno (a to i přislíbilo na jednání s vedením Pardubického kraje, jehož jsem se osobně zúčastnil) v řešení personální situace v nemocnici a to z hlediska vytvoření příznivých podmínek pro život v Chrudimi. Jde třeba o poskytnutí bytů, umístění dětí do mateřských školek, případně dalších věcí dle požadavků lékařů a zdravotních sester. Nicméně to hlavní je na vedení Pardubického kraje a managmentu NPK, a.s.. Tedy zajistit lékaře a zdravotnický personál, aby nemocnice byla plně funkční, tak jako ještě nedávno. Toto je jejich úkol a zodpovědnost. My určitě rádi pomůžeme. V případě selhání kraje budeme (v souladu s usnesením zastupitelstva města) usilovat o její převzetí, i když jsem si osobně vědom toho, že by to bylo obrovské finanční sousto pro naše město a tento krok by se musel velmi zvážit.

2) stav chodníků, komunikací, parkování - i když jsme v letošním roce vyčlenili v rozpočtu města historicky maximální částku financí na opravu chodníků a komunikací, je to stále nedostatečné. Tedy je nutné pokračovat v opravách, toto je základní věc v každém městě. Parkování je veliký problém, aut stále přibývá, ení výjimkou, že jsou v rodině třeba 4 auta. Řešením je stavba parkovišt a to ať nadzemních, či podzemních. Z důvodu prostorových se jedná zejména o parkovací domy, které zase stojí nemalé peníze. Do budoucna bude tedy nevyhnutelné, aby se občané začali podílet finanční spoluúčastí na stavbě těchto parkovacích domů. Tedy, aby si vlastně koupili parkovací místo. Další doplňkovou cestou je propracovaný systém parkovacích zón.

Parkování v Chrudimi je jeden z největších problémů města, shodují se lídři

3) A co se podařilo? Mělo to několik úrovní. 1) větší otevřenost směrem k občanům: podařilo se zavést přímé přenosy ze zastupitelstva, zveřejňování jmenovitého hlasování Rady města, zpřístupnila se usnesení Rady města pro všechny zastupitele, veřejnost se může zúčastňovat jednání komisí Rady města, zavedení Mobilního rozhlasu (informace o aktualitách i chystaných projektech města. 2) investice – dokončili jsme rozpracované projekty minulou koalicí (sjezd ke sportovištím, rekonstrukce MŠ U stadionu, zásadní rekonstrukce tzv. přednádraží, revitalizace náhonu v parku Střelnice, vybudování skateparku, dokončení důležitého obchvatu města) a co se týče námi dokončených či zahájených projektů tak bych jmenoval zahájení akce kanalizace Medlešice, na spadnutí je zahájení zásadní rekonstrukce sportovní haly, vybudování parkoviště u nádraží a sportovní haly (pro 80 automobilů), oprava kašny Brusel, zakopání horkovodu a další. 3) finance, vizuál, rozšířování wi-fi sítě, podpora živnostníků: protože v mé gesci jsou finance města, jsem rád, že jsme, jako celá koalice, splnili jeden z bodů našeho programového prohlášení a to, že dluh na konci našeho volebního období nebude vyšší nežli na jeho začátku. Toto byl velmi těžký úkol, protože jsme zažili dva roky velmi těžké situace covidové, nicméně se podařilo a já za to musím tímto poděkovat i kolegům ve vedení města. Dále zavádíme nový, moderní vizuál města a jsem rád, že se podařilo, jako moje téma, v rámci oživení města, prosadit předzahrádky majitelům restaurací a občerstvení zdarma. Bylo toho dost, nemohu tady vše vyjmenovat. Ale nesmím opomenout toto: podařilo se i přes dva náročné covidové roky dostat našemu bodu programového prohlášení, ze na konci našeho volebního období nebude naše zadlužení vyšší nežli na jeho začátku - na to jsem, jako místostarosta zodpovědný za finance hodně pyšný a patří za to dík celému vedení a ze jsme za celou dobu nenavýšili poplatky za svou odpadu, i když náklady na svoz komunálního odpadu a plastů každoročně narůstaly.

A co se nepodařilo? V Chrudimi by mělo být nabídnuto občanům ještě více možností kulturního vyžití a nesouhlasím s často omílaná větou, že kultura je vždy finančně ztrátová. Není. Je třeba dobře doplňovat menšinový, nevýdělečný žánr s akcemi, které jsou komerčně úspěšné a lidé za ně rádi zaplatí. I přes předzahrádky zdarma není Chrudim a její náměstí tak živé a veselé, jak by mohlo být. Nepodařila se ještě opravit smuteční síň, aby byla důstojným místem posledního rozloučení. Nepodařilo se více hnout s hotelem Bohemia a podzemním parkovištěm, chtěli bychom být dále v řešení lokality Skřivánek za účelem výstavby rodinných domů a bytů. Stále ve vyjednávání je řešení výkupu či směny pozemků pro výstavbu cyklostezky na Podhůru. Byl bych rád, kdyby se podařila do úspěšného konce dotáhnout železniční zastávka U stadionu (resp. u Tesca).