„V neděli o tom budeme jednat,“ potvrdil starosta František Pilný. Podle informací Deníku by oním člověkem mohl být současný ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář. Primář dětského a novorozeneckého oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal se i přes druhý největší počet preferenčních hlasů zástupcem starosty zcela jistě nestane. Kromě své náročné práce lékaře už zasedá v Poslanecké sněmovně parlamentu a v zastupitelstvu Pardubického kraje.

„Hovořili jsme spolu o tom, nepřipadá to v úvahu. David Kasal bude řadovým chrudimským zastupitelem, který se účastní jednou měsíčně zasedání,“ dodal starosta.

Tablo nových chrudimských zastupitelůZdroj: Deník

ANO nemá většinu v radě

Česká pirátská strana si při komunálních volbách pohoršila o jeden mandát, bude mít tedy v zastupitelstvu dva zástupce. Z povolebního vyjednávání vyplynulo, že místostarostou i nadále zůstane Aleš Nunvář. „Samozřejmě nás lákala druhá koalice, abychom k ní přešli. I když s hnutím ANO 2011 a zvlášť s Andrejem Babišem vůbec nesouzníme, přesvědčila nás dosavadní spolupráce se starostou Pilným. On ctí principy demokracie, na čem jsme se v minulosti domluvili, to platilo,“ vysvětlil spojení Pirátů s vítězem chrudimských voleb Nunvář.

Piráti měli už před komunálními volbami jasnou podmínku, že nepodpoří radu města, ve které by byla většina členů ANO 2011. „To bylo při povolebních jednáních respektováno,“ dodal Nunvář.

V neděli budou jednání o podobě městské rady pokračovat. V úvahu připadá, že se zmenší počet radních. Pokud by zůstala rada devítičlenná, ANO 2011 by v ní měla čtyři své zástupce, v případě sedmičlenného seskupení by se jejich počet snížil na tři.

V roli opozičních zastupitelů zůstanou členové SNK Evropští demokraté, které do voleb vedla Šárka Trunečková. Získali ve výsledcích druhé místo, a tudíž jim patří pět křesel v zastupitelstvu. „Šárce Trunečkové nabídneme předsednictví v kontrolním výboru jako zástupkyni nejsilnější opoziční strany,“ poznamenal starosta Pilný. „Ještě mi to nikdo nenabídl a až se to stane, projednáme to s našimi členy. Pokud bude většinová shoda, přijmu to,“ odpověděla na otázku Deníku Trunečková.

Prostou matematikou je zřejmé, že SNK Evropští demokraté a spřáteleným stranám by pomohli dva Piráti k vytvoření křehké koalice 14:13. To se ale nestalo, Piráti dali přednost ANO 2011. Šárka Trunečková nicméně hodnotí všechna povolební jednání za velmi korektní. „Nezažila jsem žádná napadání v osobní rovině, všechno bylo ve vší slušnosti,“ řekla.