Na druhé příčce se 14,84 procenty hlasů se umístili kandidáti SNK Evropští demokraté a třetí příčku obsadila Občanská demokratická strana, jíž patří 11 procent hlasů.

ANO 2011 bude tedy v zastupitelstvu prezentovat deset jeho členů, pět mandátů patří kandidátce SNK Evropští demokraté. ODS a Chrudimáci mají v zastupitelstvu tři křesla, STAN a TOP O9, Česká pirátská strana a Koalice pro Chrudim získaly po dvou mandátech.

Volební účast v Chrudimi byla 43,84 procent.

Piráti si oproti minulým komunálním volbám pohoršili, do zastupitelstva tak míří dosavadní chrudimský místostarosta Aleš Nunvář a Daniel Lebduška. Druhý pirátský místostarosta Pavel Štěpánek se další politické kariéry vzdal, kandidoval z jednoho posledních míst.

"Děkujeme všem, co nás podpořili - moc si toho vážíme. Není to úspěch, ztratili jsme jeden mandát, ale nemyslete si, že s Danem nebudeme dál prosazovat náš pirátský program na míru ušitý Chrudimi," vzkázal voličům Aleš Nunvář, který měl ve své dikci místostarosty na starosti investiční akce.

Lídr Koalice pro Chrudim Roman Málek výsledek komunálních voleb komentuje heslovitě: "Šli jsme nahoru. Vypadli komunisti. Přeskočili jsme Piráty. Ale to je z mého pohledu konec dobrých zpráv," sdělil.

Málek dodal, že si přál pro koalici tři mandáty. "Velmi mě mrzí, že ten třetí nezískal Michael Kopecký. To bylo moje přání. Přemýšlím proto nad tím, že bych ze svého mandátu rezignoval, aby se on do zastupitelstva dostal. Ještě to budeme probírat a já věřím, že to moji voliči pochopí," oznámil Málek.

V zastupitelstvu už nezasedne nikdo z Komunistické strany Čech a Moravy, která získala jen čtyři procenta voličských hlasů. Bez mandátu je i kandidátka Za prosperující Chrudim s 4,60 procenty a jako outsider komunálních voleb skončilo SPD, kterému dalo svůj hlas 1,53 procenta voličů.

