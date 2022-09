Autobusy na náměstí stavět budou, ovšem jen pro nástup a výstup cestujících. Vše se přesune do terminálu, který naváže na modernizovanou železniční stanici.

„Vybudování přestupního terminálu je jednou z největších investic v historii našeho města," potvrdil heřmanoměstecký starosta Josef Kozel. Cena je 120 milionů korun, z toho 53 milionů zaplatila Evropská unie. Úvěr podle starosty Kozla není až takovou zátěží pro městskou kasu.

„Město to téměř nepozná, ve více než stomilionovém rozpočtu bude třeba počítat s pěti miliony ročně na splácení úvěru. To je bez potíží zvládnutelné. Ostatně splácíme úvěr již druhým rokem a investujeme nejen do terminálu,“ uvedl starosta.

Někteří lidé však nové stavbě vytýkají, že je příliš vzdálena od centra města. A to je možná také důvodem, proč terminálu u vlakového nádraží zatleskalo v anketě Deníku jen 27 procent hlasujících čtenářů:

Výsledky čtenářské volební ankety k 8. září.Zdroj: Deník

Výstavba dopravního terminálu by měla být ukončena v příštím roce. Poté má přijít na řadu přestavba náměstí, které nezměnilo vzhled od doby socialismu. Má hendikep v podobě rušné silnice na Prahu, která ho dělí na dvě poloviny. Radnice chce vypsat architektonickou soutěž. Tato investice měla před časem odhadovaný rozpočet kolem sta milionů korun, ale při rostoucích cenách stavebních materiálů je pravděpodobné, že se navýší. Stejně jako u dopravního terminálu se i v tomto případě počítá s evropskou dotací.

Železniční stanice a celý budoucí terminál v Heřmanově Městci se nachází ve značné vzdálenosti od centra města. Aleš Jiroutek, bývalý starosta a současný lídr kandidátky PATRIOTI Heřmanova Městce to komentuje slovy: „Výstavba terminálu v Heřmanově Městci je koncepční asi tak, jako kdyby Chrudim přemístila autobusové nádraží k vlakovému Chrudim město. Pro všechny daleko.“

Toho se podle malé ankety Deníku obávají i obyvatelé města. „Vlakem vůbec nejezdím, to abych vyšla hodinu před odjezdem. Bojím se, že podobně to bude i s autobusy. To už bych raději necestovala vůbec, raději synovi přispěju na benzin,“ řekla pětasedmdesátiletá Anna, která žije nedaleko heřmanoměsteckého zámku.

Obavy však, aspoň před rekonstrukcí náměstí, nejsou na místě. Autobusy v centru stavět budou, ovšem pouze za účelem nástupu a výstupu cestujících. Potom okamžitě stanoviště opustí.