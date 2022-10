František Pilný, ANO 2011:

František Pilný, 45 let, starosta města ChrudimZdroj: archivÚspěchů je celkem hodně, když se podívám do volebního programu hnutí ANO z roku 2018, tak máme splněno 80 % programu, což je asi rekord za všechna polistopadová vedení města. Zkrátka, co jsme slíbili občanům, to také děláme. Ať již začnu transparentnější radnicí, zlepšenou komunikací s občany, tak mohu třeba pokračovat přes dokončený obchvat až za Slatiňany, probíhající zakopání horkovodu v ulici Na Ostrově, rozšíření průmyslové zóny, opravené ty nejhorší chodníky, připravena rekonstrukce sportovní haly, zkrácení lhůt při jednání na úřadě a takto bych ve výčtu mohl pokračovat dále.

Samozřejmě se něco nepodařilo, třeba jsem myslel, že v tuto dobu bude již otevřen hotel Bohemia a rekonstrukce sportovní haly bude v plném proudu. Dále jsme příliš nepokročili s lepší údržbou zeleně, stavbou dětských hřišť.