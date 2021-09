Například prostřednictvím Debat Deníku, jichž se každou středu on-line účastní tři politici s největší šancí zasednout do křesla premiéra, nebo v profilových rozhovorech s lídry stran, které mají podle volebního modelu šanci na zvolení. Nyní Deník přináší také kompletní přehledy kandidátů všech stran podle krajů, ve kterých kandidují.

Letos úřady k volbám zaregistrovaly 22 přihlášených politických uskupení. V minulých volbách před čtyřmi lety se přitom o hlasy voličů ucházelo o devět stran a hnutí více. Nyní kandidují v menším počtu například kvůli tomu, že některé ze stran vytvořily předvolební koalice.

Kompletní přehledy kandidátů všech stran podle krajů, ve kterých kandidují, najdete přehledně ZDE

O některý z dvou stovek poslaneckých mandátů letos usiluje 5258 kandidátů. Je to výrazně méně než v roce 2017, tehdy chtělo do poslaneckých lavic zasednout dokonce 7524 lidí. Počet letošních kandidátů ovšem může ještě více klesnout, pokud se někteří z nich své kandidatury sami vzdají, anebo z ní budou svými stranami odvoláni. Možné to bude až do 6. října, tedy do 48 hodin před otevřením volebních místností.

Bližší informace o volbách by měli všichni starostové obcí zveřejnit na úředních deskách i na webových stránkách radnic nejpozději do 23. září, tedy 15 dní před volbami. Všichni voliči by měli své volební lístky najít ve schránkách do 5. října, tedy tři dny před začátkem hlasování.

Volič, který nemůže například ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky. V tom případě může odvolit přímo doma, kde jej navštíví volební komisaři.

Kdo chce volit, ale ví, že nebude v době voleb v místě svého trvalého bydliště, může si předem zařídit voličský průkaz. Na obecním úřadě si jej může zařídit v 15 dnech předcházejícím volbám. Nejdříve jej tedy může získat 23. září.

Tradiční možností je také volit v zahraničí, ve volební místnosti na zastupitelských úřadech. Tentokrát se tyto hlasy budou na základě losu přičítat do Ústeckého kraje.

Podle průzkumu CVVM v červenci počítalo s tím, že se hlasování zúčastní 63 procent lidí. Je to o pár procent více, než činila volební účast v minulých letech. Pouze v roce 2006 přesáhla 64 procent. Z průzkumu agentury STEM z přelomu srpna a září zase vyplynulo, že více než polovina voličů již má jasno, které straně by nyní dala svůj hlas. Účastí ve volbách ani konkrétní stranou si není jista asi třetina lidí. K volbám nechtělo přijít 11 procent respondentů.