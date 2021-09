Zdroj: Deník Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové jsou ale dnes veřejné finance ve velké strukturální nerovnováze. Stát není z příjmů schopen pokrýt ani mandatorní výdaje. „Je tedy nepředstavitelné, že by se i nadále navyšovaly výdaje, aniž by došlo k úpravě na příjmové straně rozpočtu,“ tvrdí Zamrazilová.

Fiala, který kdysi zastával post ministra školství za ODS, ale jeho výpad odmítl. „Nebudu se vracet do minulosti. A nepravdy pana premiéra? Nad tím mávnu rukou. Důležitá je budoucnost,“ prohlásil. „My lidem garantujeme, že daně nebudeme zvyšovat,“ konstatoval. „Je možné se vyrovnat s rozpočty, aniž bychom zvyšovali daně,“ míní Fiala.

Babiš tak na přímou otázku Deníku, zda může slíbit, že po volbách nebude zvyšovat daně, bez rozmýšlení odpověděl: „Samozřejmě.“ A okamžitě údajnou snahu o zvýšení daní začal svádět na oba další účastníky debaty. „Jeden to už předvedl – když byl ve vládě, navyšoval daně, a druhý o tom mluví,“ osočil soupeře.

Kdo chce uspět ve volbách, neměl by zapomenout na jednu ze zásadních pouček: hlavně nikdy nemluvit o možném zvyšování daní. Pátá Debata Deníku prokázala, že si ji již dobře zapsali za uši jak premiér Andrej Babiš (ANO), tak i jeho soupeři Ivan Bartoš (Piráti+STAN), a Petr Fiala (Spolu).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.