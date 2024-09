Oslavy 150 let založení Sboru dobrovolných hasičů města Chrast

Kdy: 7. září od 12 hodin

Kde: Hasičská zbrojnice Chrast

Proč přijít: Celodenní program: 12:00 - sraz účastníků (u sokolovny), 13:00 - slavnostní průvod městem, 14:30 - nástup sborů k oslavám, 15:00 žehnání technice a praporu, 15:30 - doprovodný program - praktické ukázky hasičské zásahové činnosti - statické ukázky moderní a historické požární techniky - požární útoky mladých hasičů, 19:30 - večerní zábava s kapelou III. Cenová.

Oslavy městyse Bojanov

Kdy: 7. září od 12 hodin

Kde: Bojanov

Proč přijít: 695.výročí první písemné zmínky, podrobný program na www.bojanov.cz

Okresní výstava králíků a místní výstava drůbeže a holubů

Kdy: 7. září od 7 do 16 hodin

Kde: Chovatelský areál Slatiňany

Proč přijít: Okresní výstava králíků a místní výstavu holubů a drůbeže bude doplněná o soutěž mladých chovatelů a soutěž o Pohár starosty města Slatiňany pro členy místní organizace. Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat, bohatá tombola i občerstvení.

19. lesní slavnost na Čertově skalce

Kdy: 8. září

Kde: Rozhledna Bára na Čertově skalce

Proč přijít: V neděli 8.9. proběhne tradiční akce k ukončení hlavní sezony, již 19. Lesní slavnost na Čertově skalce. Těšit se můžete na lesní stezku s ukázkou lesnické techniky, tvořivé dílničky, opékání buřtů a malování na obličej.

Dny evropského dědictví v Heřmanově Městci

Kdy: 7. září

Kde: Heřmanův Městec

Proč přijít: Všechny památky budou přístupné zdarma s průvodcem. Areál hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie – Heřmanův Městec Památka bude přístupná: 7.9.2024 od 9.00 do 11.00 hod Kostel sv. Bartoloměje – Heřmanův Městec Památka bude přístupná: 7.9.2024 od 9.00 do 12.00 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin Kostel Církve československé husitské – Heřmanův Městec Památka bude přístupná: 7.9.2024 od 9:00 do 11:00 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin Synagoga – Heřmanův Městec Památka bude přístupná: 7.9.2024 od 9.00 do 12.00 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin Židovský hřbitov – Heřmanův Městec Památka bude přístupná: 8.9.2024 od 9.00 do 11.00 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin Komentované prohlídky pro občany zdarma dne 08.09.2024.

Akce se uskuteční také v sousedních okresech. Podívejte se ZDE ZDE .