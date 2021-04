Iniciativa Semínkovna vznikla v roce 2015, dnes už má 150 poboček po celé republice a další budou jistě přibývat. O tom jak fungují semínkovny, kde si každý může zdarma vybrat osivo, které se mu líbí a po sklizni jej přinést zpět a nabídnout ostatním, jsme si povídali s iniciátorkou projektu Klárou Hrdou.

V Lounech zahájila svou činnost Semínkovna. | Foto: Kateřina Čížková

Semínkovna je iniciativa, se kterou jste přišla před šesti lety. Zdánlivě jednoduchá úvaha, že když mi z úrody přebývají semínka, může je využít jiný zahrádkář a až sklidí, zase je vrátí a dá k dispozici dalším zájemcům, zafungovala skvěle. Co vás k té myšlence přivedlo?

Myšlenka vznikla v době, kdy jsem i s rodinou žila ve Francii. Velice mne tehdy nadchnul tamní ekologický aktivismus. Na jedné z akcí jsem se seznámila s projektem Grainothèque, tedy semínkových knihoven, který ve Francii již nějaký čas fungoval. Díky němu jsem se začala hlouběji zajímat o problematiku osiv, o původní odrůdy a semenaření. Zaráželo mne, jak málo se o těchto tématech mluví v České republice. Přestože i u nás je řada lokálních odrůd, které je potřeba zachovat pro další generace, jen málokterý zahradník se o podobné odrůdy zajímal, pěstoval je, natož aby znal postup jejich semenaření. Velmi mne mrzelo, že podobná iniciativa dosud v ČR chyběla, a tak jsem se to rozhodla změnit. Chtěla jsem, aby i u nás vznikla síť míst, kde si lidé semínka mohou nejen svobodně vyměňovat, ale zároveň tu i načerpají potřebné informace, setkávají se na přednáškách či workshopech, sdílejí své znalosti a zkušenosti. Dodnes to považuji za správnou cestu, jak rozšířit povědomí o této problematice u široké veřejnosti.