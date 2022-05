Myšlenka na stavbu mostu je stará zhruba devět let. „Sky Bridge přemostil údolí a navíc návštěvníky přenese do úplně jiné dimenze,“ říká ředitel horského resortu Dolní Morava Martin Palán.

Psali jsme včera, včetně dalších fotek a videí:

VIDEO: Odhodit strach, vykročit pravou. Vítejte na nejdelším visutém mostě světa

První krok na ocelovou lávku a člověk čeká, že se mu zachvěje zem pod nohama, ale nic takového se nestane. Most působí stabilně, boky jsou z pletiva a celou lávku drží masivní ocelová lana. „Nosných lan je šest, dodala nám je firma z Itálie, která s tím má zkušenosti na stavbách po celém světě,“ vysvětluje hlavní statik Ondřej Orság.

Z mostu jsou výhledy do krajiny, na jedné straně je vidět Stezka v oblacích, na druhé cesta, kudy povede nová naučná stezka. Pod lávkou se vine cesta dolů do Dolní Moravy. Očekávaný adrenalinový zážitek se po prvních desítkách metrů nekoná, otevřou se výhledy, mírné zhoupnutí pod nohama je cítit zhruba v polovině mostu.

VIDEO: Lávka v Dolní Moravě se otevře za dva týdny. Lístek bude od 350 korun

Na konci se ovšem konstrukce chvěje o poznání více, ale nejde o nic dramatického. Když se člověk ohlédne vidí v zajímavé perspektivě úzký dlouhý most. Byla to výzva pro projektanty a nyní je to výzva pro všechny milovníky adrenalinu a nevšedních zážitků.

„Investor nám v roce 2019 poslal fotku se slovy: Co na to říkáte? Umíte to postavit? Půjdete do toho?“ vzpomínal na začátek výstavby generální ředitel projekční společnosti Taros Nova Radek Ondruch.

Stavba visuté lávky na Dolní Moravě byla pro konstruktéry výzvou. Pomáhal i dron

Stavba jedinečné lávky v nadmořské výšce přes tisíc metrů přitom nebyla vůbec jednoduchá. Konstrukci pomáhala stavět těžká technika i drony. Stavbaři museli vymyslet systém, který odolá silnému větru i mrazu.

Sky Bridge 721 nabízí návštěvníkům nevídaný pohled nad údolím Mlýnského potoka. Visutá lávka překlenula údolí u Slaměnky na vrcholu černé sjezdovky na Dolní Moravě. V nejvyšším bodě nad krajinou se lidé ocitnou 95 metrů nad zemí. Propojit dva horské hřebeny byla pro konstruktéry výzvou.

Se 730 metry je lávka v Dolní Moravě nejdelší na světě. Jaká je konkurence?

„Zjistili jsme, že není vůbec jednoduché v takovéto nadmořské výšce a v takovýchto klimatických podmínkách realizovat tento typ konstrukce,“ vysvětlil ředitel Horského resortu Dolní Morava Martin Palán. Výstavba Sky Bridge stála zhruba 200 milionů korun, provozovatel čeká, že návratnost investice bude do deseti let.

Visutý most se veřejnosti otevře v pátek 13. května. Resort vpustí v prvních 14 dnech v pravidelných intervalech pouze 250 návštěvníků. Později se kapacita navýší na 500 turistů. Provozovatel bude počty návštěvníků regulovat v půlhodinových intervalech. Atrakce má být otevřena celoročně.

Jednosměrný most, který je dlouhý 721 metrů, drží dva jedenácti metrové pylóny s několika nosnými lany s průměrem 76 milimetrů a 60 větrnými lany různého průměru. Šířka chodníku je 1,2 metru.

Adrenalin sto metrů nad zemí. Sky Bridge 721 přináší výhledy i zážitkyZdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

„Nosných lan je šest, dodala nám je firma z Itálie, která s tím má letité zkušenosti na stavbách po celém světě,“ vysvětlil hlavní statik Ondřej Orság. Právě instalace lan byla pro stavbaře nejtěžší úkol. S natažením tenčích lan pomohl dron, silnější lana pak technici ukotvili pomocí kladek.

Padne na Dolní Moravě další les? Investor plánuje výstavbu nové sjezdovky

Stavba se nachází v nadmořské výšce 1110 až 1116 metrů a po celý rok musí čelit nevyzpytatelnému počasí. Podle provozovatele novou atrakci může zavřít jen vítr, který bude silnější než 72 kilometrů v hodině. Právě silný vítr dokázal při výstavbě vychýlit most až o 33 metrů. To se však dnešním návštěvníkům stát nemůže. Aby se most vlivem mrazu nebo větru nehýbal, odborníci ho zajistili stabilizačními lany.

„Na spodní patky jsme instalovali napínací mechanismus, který funguje částečně jako tlumič. Mechanismus obsahuje čtyř tunové závaží s pružinami, které neustále udržuje stabilizační lana napnuté,“ řekl Radek Ondruch, ředitel firmy Taros, která stavbu realizovala. Stavba lávky probíhala z obou stran údolí současně.

ČÍSLA, KTERÁ BEROU DECH



721 metrů | délka visutého mostu

95 metrů | výška nad zemí v nejvyšším bodě

1 110 - 1 116 metrů | nadmořská výška mostu

6 hlavních nosných lan a 60 větrných lan různého průměru

360 tun | tažná síla každého ze 6 hlavních lan

1,2 metru | šířka chodníku

2 km | délka naučné stezky "Most času" s prvky rozšířené reality

2 roky | doba trvání výstavby visutého mostu