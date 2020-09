"Hygienici v pátek nařídili na týden z důvodu epidemiologické situace přerušit prezenční výuku na Gymnáziu v Poličce. Jedná se o první střední školu v Pardubický kraj, kde již po dvou týdnech od začátku školního roku proběhne alternativní způsob výuky," informoval hejtman Martin Netolický.

Gymnázium je ale už od jara na distanční výuku dobře připravené. "Bolí to hlavně kvůli studentům. Na druhou stranu je to nová výzva, distanční výuka v plném rozsahu začíná od pondělí. Především díky skvělým učitelům to zvládneme stejně dobře jako na jaře," dodal ředitel gymnázia Josef Dvořák.

V Poličce je omezená výuka už od středy na střední obchodní škole.

V Litomyšli nařídila hygiena testy dokonce u dětí z jedné mateřské školy. Na testy musí celá jedna třída, která přišla do kontaktu s pozitivně testovanou učitelkou.