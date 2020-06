Pohled na řepkovou žluť na polích příliš neuvádí do úžasu. Pokud ale lidé uvidí červený jetel nebo fialový mák či svazenku, vzbudí se v mnohých touha vytvořit romantický snímek.

Děti a zamilovaní jsou obklopeni jetelem. | Foto: Facebook Agrární komory ČR

Agrární komora ČR na sociálních sítích označila amatérské fotografy za bezohledné a lhostejné k cizímu majetku. Pole bývají pošlapaná, někteří šoféři ve snaze zvěčnit své auto obklopené červení neváhají vyjezdit v porostu koleje. Zemědělci tak přicházejí o značné finanční prostředky. „Pokud uvidíte na poli červený jetel, tedy inkarnát, znamená to, že jde do zralosti a není určen ke krmení, ale jde o šlechtitelský počin. Semínka pěstitelé prodávají do zahraničí a vylepšují si tak finanční situaci,“ vysvětluje ředitelka Agrární komory v Chrudimi Vanda Rektorisová.