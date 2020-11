V souvislosti s návratem části žáků do školních lavic obnoví Pardubický kraj standardní rozsah autobusové dopravy, a to od 18. listopadu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Při zavedení redukce spojů jsme slíbili, že při návratu byť jen části žáků do lavic obnovíme rozsah autobusové dopravy na standardní úroveň. I když se jedná pouzeo první a druhé třídy, tak musíme dětem zajistit možnost dopravy do školy a ze školy,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Pokud by se situace změnila a vláda přehodnotila svůj postup, budou reagovat opět nastavením letního provozu. Rozsah železniční dopravy zůstává beze změny. Na žádost Dolnoslezského vojvodství jsou však nově zrušené přímé spoje Praha – Wroclaw a přeshraniční osobní vlaky Lichkov – Międzylesie.