Automoto nadšenci se dočkají. Ústecký autosalon se blíží. Láká i ekomobilitou

/FOTOGALERIE/ Po roční pauze se opět uskuteční oblíbená tradiční akce Ústecký autosalon a Ekomobilita. Automobiloví nadšenci by si do kalendáře měli zapsat datum 25. září 20121. Od devíti hodin se v areálu dílen Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech uskuteční již 22. ročník oblíbené akce Ústecký autosalon a Ekomobilita 2021. Více než pět desítek vozidel vystaví téměř 20 vystavovatelů. K vidění budou motocykly, autobusy a nákladní vozy, traktory, zvedací a stavební techniku. Podívejte se na fotky z minulých let!

Ústecký autosalon a Elektromobilita se uskuteční 25. září 2021. | Foto: Karel Bednář

Významní prodejci motorových vozidel, nejen z Pardubického kraje, představí nové vozy. Více než pět desítek vozidel vystaví téměř 20 vystavovatelů. K vidění budou motocykly, autobusy a nákladní vozy, traktory, zvedací a stavební techniku. „Hlavním tématem letošní akce bude výstava vozidel ze severských zemí. Od motocyklů Husqvarna po stroje na těžbu dřeva Valtra. Z celé republiky se sjedou vozy značky SAAB a Volvo,“ vysvětlil organizátor akce a zástupceředitele pro odborný výcvik Karel Beran. Speciální expozice přiblíží cesty českých cestovatelů třicátých let minulého století. Návštěvníci se seznámí s cestami do Afghánistánu, Saudské Arábie nebo přejezdem Afriky od severu k jihu vozidly Tatra 12, Walter Junior a Aero 1000. Národní filmový archiv poskytne k promítání dokumentárního filmu z cesty po Africe – K mysu Dobré naděje z roku 1931. V jedné z expozic bude připomenut ústecký letec, motoristický závodník a obchodník Karel Bína. Psali jsme: OBRAZEM: Jednadvacátý Autosalon přenesl do Francie Přečíst článek › V expozici EKOMOBILITA se objeví jak firemní elektromobily, tak hobby stroje. „Součástí akce budou show ústeckého mototrialisty Martina Matějíčka a motokaskadéra Mirka Freye,“ láká návštěvníky Bednář. Problematiku bezpečnosti silničního provozu přiblíží BESIPteam, Policie České republiky, integrované složky záchranného systému, Český červený kříž a Czech SAR team. Pro návštěvníky organizátoři připraví vyhlídkové jízdy autobusem RTO s přívěsem a lety vrtulníkem Robinson. Prezentovat se budou tradičně také modelářské kluby. Návštěvníkům budou představeny novinky v diagnostické technice, svařování, lakování, nebo nářadí a vybavení nejen pro autoservisy. Chybět nebudou ani atrakce pro děti.