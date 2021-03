Jak prožili loňský covidový rok podnikatelé, kteří nemohli provozovat svoji živnost? Jedním z těch, které citelně zasáhla vládní omezení, je Pavel Prudil z Moravské Třebové, který má v historickém domě kousek od náměstí stylovou hospodu Mázhaus Poštovka.

„Když vezmu rok 2019, který byl relativně normální a porovnám ho s rokem minulým, tak se mi tržby kvůli zavřené hospodě propadly o 70 procent,“ říká Pavel Prudil, který se kromě hostinské činnosti živí vedením účetnictví pro firmy.

„Na kompenzace, které běžely od března do května, jsem nárok měl. Dostal jsem zhruba 40 tisíc korun. A plus byly odpuštěné platby na sociálním a zdravotním pojištění, což bylo necelých 30 tisíc. Tyto kompenzace svým způsobem na pokrytí ztrát stačily,“ pokračuje.

Pouze ztráta

Ve druhé polovině roku už to bylo horší. „Otevřeno jsem měl deset dní v prosinci, kdy jsem byl schopný vygenerovat pouze ztrátu. Musel jsem nakoupit zboží, provozní plyn a udělat revizi na hasičské přístroje. Krátká chvíle stačila jen k tomu, že mám na skladu pivo, které se neprodalo,“ popisuje Prudil.

Na kompenzace už ale nárok neměl. „Podle zákona má na kompenzace nárok podnikatel, který má převažující příjmy ze zasažené oblasti,“ vysvětluje. Pohostinská činnost však tvořila pouze asi 45 procent jeho příjmů. „Volal jsem na informační linku, kde mi řekli, že kompenzace nejsou spravedlivé, což mi přišlo úsměvné,“ dodává Prudil.

Po dobu, kdy měl otevřeno, bylo znát, že se lidé bojí. O tom, co bude dál, nemá zatím Pavel Prudil jasno.

„Dřív jsem dělal doprovodné akce, přednášky, koncerty, ale po zavedení EET nebylo jejich provozování bez další osoby možné. Každá akce by tak skončila v mínusu. Nezdá se mi, že by v následujícím roce nebo dvou došlo k návratu k předchozímu stavu. Předpokládám, že EET bude platit dál. Nevidím to dobře, že by lidé začali chodit. Zvažuji, jestli bez možnosti hospodu provozovat a bez nároku na kompenzace čekat rok dva nebo prostory předělat na byty,“ uzavírá Prudil.

