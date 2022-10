České dráhy plánují od 11. prosince cenu desetikilometrové jízdenky zvýšit o čtyři koruny na 31 korun. Jízdné do 45 kilometrů o 12 korun na 92 korun, vzdálenost sto kilometrů vyjde o 25 korun víc a bude stát 188 korun. Dopravce to uvedl na svých webových stránkách.

Ceny v Pardubickém kraji by měly být ale o něco mírnější. „České dráhy by chtěly, abychom také zdražili. Není ovšem žádný jednotný tarif, nebudeme tedy jejich ceník kopírovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Kraj je totiž zařazen do integrovaného dopravního systému Iredo.

Nová zbraň na piráty silnic. Dálniční policie je bude chytat v novém BMW

V návaznosti na ohlášené zdražování Českých drah se cestující obávají, že přijde také zdražování cen autobusových linek. „Další zdražování? Snad ne. V roce 2020 jsem jezdil za 9 korun ze Skutče do Vysokého Mýta. Teď jezdím za 21 korun, a to jsem student,” popsal svou zkušenost Martin Vojta ze Skutče a dodal, že začíná uvažovat nad častější dopravou autem.

Studentka Nikola Hlušičková se také zdražení bojí. „Už teď platím o 11 korun na každém autobusu více. Domů jezdím minimálně dvěma. Když je škola déle, je to ještě o jeden víc,” dodala Hlušičková.

Autobusové jízdenky by zdražovat neměly

Náměstek Kortyš veřejnost uklidňuje. „Do konce roku zdražování neplánujeme,” řekl Kortyš. Začátkem roku 2023 se ale chystá mírná optimalizace jízdního řádu. „V návaznosti na to nastane zdražení poměrnou částkou, opět pouze mírně,” dodal Kortyš.

Mediální konzultant společnosti BusLine, která zajišťuje v kraji autobusovou dopravu, Radovan Vrátný doplnil, že v kraji je tato doprava financována v režimu brutto. Jezdí se tedy za smluvní cenu, která je indexována podle růstu cen pohonných hmot, inflace a mezd. „V Pardubickém kraji zatím žádné signály o přímém zvyšování cen jízdného nemáme,“ potvrdil Vrátný.

V noci pro pivo, v neděli pro snídani. V Ústí mají nonstop obchod bez prodavače

Možnost zdražení v příštím roce komentoval jednatel skupiny BusLine Michal Hanč. „Plně respektuji kraje a zřizovatele veřejné dopravy při plánovaném zdražování jízdného, protože si stále myslím, že je to lepší než například zpoplatnit akutní operaci slepého střeva,” doplnil Hanč.

Prozatímní udržení cen potvrdil také řidič autobusové linky BusLine Jaroslav Macháček. „O tom, že chtějí České dráhy zdražovat, jsme se doslechli. Většinou pak hned zdražují i všichni ostatní. U nás je zatím vše stejné a zdražování do konce roku nebude,“ řekl Macháček a dodal, že lidí na pravidelných linkách jezdí stále hodně.