Káže Prymula vodu, aby pil víno?

Velká část veřejnosti i politiků je rozhořčena ze skandálu ministra zdravotnictví Romana Prymuly. A policisté v Pardubickém kraji se obávají, že jeho exces jen prohloubí nechuť lidí k dodržování protiepidemiologických opatření.

„Pokud má Prymula řídit Ministerstvo zdravotnictví a lidé jeho nařízením mají důvěřovat, musí být první, kdo je dodržuje. Měl by odstoupit,“ řekla nastupující krajská radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Podobně záležitost okomentovali i další politici, například lidovecký poslanec z Heřmanova Městce Marek Výborný. „Měl by sbalit saky paky a rezignovat. Lidé jsou si rovní, ale někteří rovnější!? To je papalášství! Ale dokázal bych si představit, aby Prymula zůstal poradcem vlády,““ řekl.

Pardubický hejtman Martin Netolický je opatrnější. „Cítím z toho chaosu mocenské hry a nechci se proto k tomu zatím vyjadřovat. Nevíme, kde je pravda. Ráno moudřejší večera, nechme to uzrát,“ řekl hejtman.

Veřejnost okamžitě reagovala neuvěřitelnou smrští vtipů na sociálních sítích, další kauzu komentují jako hřebík do rakve drolící se důvěry Babišově vládě.

„Je to další ztráta autority nejen Prymuly, ale celé vlády. Je to hodně špatně, v nejméně vhodné chvíli. Měl rezignovat hned a sám. A je úplně jedno, jestli je to spravedlivé. Vše ostatní je totální nezodpovědnost,“ napsal čtenář Deníku Petr Machálek.

„Kdo mu bude nyní věřit? Tohle prostě v době 'stanného práva', které sám chtěl, je nemyslitelné. Bude ho trochu škoda, ale…,“ přidal se Petr Kopecký z Chrudimě.

„Chyby děla každý, ale když už, tak by se k tomu měl umět postavit, a ne se vymlouvat jak pětileté dítě,“ přisvědčil čtenář Václav Carvan.

Objevují se však i smířlivější postoje. Například ten, že by se záležitost měla nechat dohrát až do konce, neboť jsou za ní mocenské hry.

Jeden z regionálních politiků, kterýsi však v této souvislosti nepřál být jmenován, dokonce zmínil, že vyvrcholením situace může být úřednická vláda jmenovaná Milošem Zemanem.

A někteří další celý Prymulův exces zlehčují. „Nemohlo to být třeba tak, že restaurace měla skutečně zavřeno a ministr se tam sešel k nějakému uzavřenému jednání třeba proto, že to bylo logisticky či časově jednodušší, než se pozdě večer scházet na ministerstvu?“ přemítá starosta Chrudimi František Pilný z hnutí ANO.

Opatření vlády ze 14. října však „zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb“.