Chci znát pravdu o cestě do Moskvy. Hejtman Netolický žádá vysvětlení

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vyzval v úterý odpoledne předsedu vlády Andreje Babiše a také přímo svého stranického kolegu a ministra vnitra Jana Hamáčka k vysvětlení jeho cesty do Moskvy. Pokud by podle Netolického bylo vysvětlení nedostatečné, měl by Hamáček vyvodit osobní zodpovědnost.

Martin Netolický | Foto: Deník

„Mám nejen jako stále ještě člen české sociální demokracie, ale především jako angažovaný občan právo znát pravdu o Vrběticích a plánované cestě do Moskvy? Mohu mít vůbec tu odvahu žádat o vysvětlení? A nebude to bráno jako útok? Tyto otázky si kladu od dnešního rána," napsal Martin Netolický na svém facebookovém profilu. K podání vysvětlení o cestě Jana Hamáčka do Moskvy vyzval nejen samotného ministra vnitra a předsedu vlády Andreje Babiše, ale také policii a další osoby, které měly případnou cestu do Moskvy chystat. „ Pokud ovšem vysvětlení nebude dostatečné, je to opravdu na vyvození osobní zodpovědnosti," dodal. Více o kauze čtěte zde: Hamáček odmítl spekulace o své cestě do Moskvy. Je to lež, reagoval