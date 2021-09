Obě strany sporu se shodují, že chtějí na této frekventované ulici větší bezpečnost. Iniciátoři petice tak navrhli jinou možnost trasy cyklostezky, a to Štefánikovou ulicí. „Navrhovanou trasu samozřejmě nechám prověřit odborníky na dopravu,“ informoval Kvaš. O změnách bude dále jednat zastupitelstvo města.

Provoz cyklistů a koloběžkářů na třídě 17. listopadu je problematický. Část z nich se bojí jezdit v tak hustém provozu, a proto zvolí pro cestu raději chodník. „Jezdí tu jak šílenci na kolech i koloběžkách. Ohrožují i děti, určitě by se s tím něco mělo udělat,“ poznamenala prodavačka z jednoho obchodu. Na obou stranách ulice mají vzniknout cyklopruhy, čímž se jízda po ulici stane pro cyklisty bezpečnější.

Lidé se nejvíce bojí, že se z obchodního bulváru stane mrtvá zóna. A obchody a služby se přesunou pouze do obchodních center. Obchodníci tak cítí ze strany města křivdu, vadí jim, že o parkovací místa přijdou.

Počty vozů se v Pardubicích každým rokem zvyšují, parkovací místa však nepřibývají. Odstraněná parkovací stání v této ulici se neplánují nahradit. S tím se pojí problém se zásobováním jednotlivých obchodů a celkově jejich dostupnost. „Dodavatelé k nám jezdí s velkými dodávkami. Prodáváme i hodně těžké kytky,“ konstatovala majitelka květinářství Kristýna Pětioká. Nad přesunutím prodejny neuvažuje, svoji prodejnu by musela nejspíše zrušit. „Neumím si to představit, doufáme, že město ještě změní názor,“ dodala.

Lidé se nejvíce bojí, že se z obchodního bulváru stane mrtvá zóna. A obchody a služby se přesunou pouze do obchodních center. Obchodníci tak cítí ze strany města křivdu, vadí jim, že o parkovací místa přijdou.

/NÁVRH AUTORŮ PETICE, GRAFIKA, FOTOGALERIE/ Tato třída je jedním z nejdůležitějších průtahů městem. Nejen pro auta, trolejbusy, ale i cyklisty, koloběžkáře a chodce. Na třídě 17. listopadu v Pardubicích každý den vznikají nebezpečné situace, o plynulosti dopravy se nedá hovořit. Pomoci by mohla nová cyklostezka. Kvůli ní však má dojít ke zrušení parkovacích míst, proti čemuž se bouří místní obchodníci. A už sepsali petici. Více v článku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.