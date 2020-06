Epidemiologové dnes přišli s dobrou zprávou. Dvě nová ohniska koronaviru v Pardubickém kraji se nakonec po rozsáhlém testování rozrostla o pouhé dva nakažené.

Testy na koronavirus. Ilustrační snímek

To je mnohem lepší výsledek, než se epidemiologové báli. Dva noví pacienti pocházejí z komunitního šíření v rodině ve vesnici na Chrudimsku, kam covid-19 zavlekl jeden její člen z Olomouce a osm svých příbuzných nakazil při rodinné oslavě. Jeden z nakažených pak zanesl infekci do holické firmy Junker, kde nakazil dva své kolegy. Dalších 98 pracovníků z linky proto muselo na testování a do karantény. Z nich bylo už otestováno 96 zaměstnanců a výsledky jsou u všech negativní. Dalších 160 zaměstnanců zůstalo preventivně doma a firma je na tři týdny zavřená.