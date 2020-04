Velkou zásluhu na distribuci ochranných prostředků v kraji mají dobrovolní hasiči.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kohout

Do aktivní služby se zapojilo přes 100 jednotek ve skladech v Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí. „Podařilo se nám vytvořit systém, který byl schopný reagovat na pozdně hlášené dodávky do centrálního skladu v Chrudimi. Zároveň se díky hasičům podařilo rychle distribuovat dezinfekci od výrobce, k čemuž bylo za jeden den využito 49 aut,“ řekl hejtman Martin Netolický. Do konce dubna budou hasiči v Litomyšli a Ústí pracovat podle původního rozpisu. Od května budou denní směny pouze dvakrát týdně bez noční služby.