Kdy vám vyšly pozitivní testy na covid-19?

Minulý týden v pondělí jsme byli na odběrech na drive-in a hned večer nám telefonovali z hygieny, že jsme pozitivní. Začali se nás ptát na lidi, se kterými jsme byli v kontaktu. Přístup hygieny je pro mne trochu zarážející, jelikož nekontaktovali nikoho z mnou označených lidí, se kterými jsem byl v užším kontaktu.

Tušíte, kde jste se mohli nakazit?

Jsme spřáteleni s jednou pozitivní ženou, byli jsme na stejné akci. Ale jestli je to ten zdroj, nebo jiný, nevíme. Jsme nemocní od 16. března, ale rozhodně to nebylo tak, jak se to prezentuje v médiích. Začali jsme se léčit spíše s respiračními chorobami, já na zánět průdušek a manželka trpí na dutiny. Antibiotika zabrala, teploty ustoupily během čtyř dní, ale potom se stavy začaly měnit. Normální průběh nemoci známe, ale máme jiné symptomy. Nelepšilo se to, proto jsme kontaktovali hygienu. Nejdřív nás nechtěli, ale když jsme řekli, že známe jednu nakaženou, tak že nás raději otestují.

Překvapily vás pozitivní výsledky?

Popravdě ani asi ne. Člověk už cítil, že je něco jinak. Bylo to jen potvrzení našeho podezření. Podle lékařky máme středně těžký průběh. Není to nic, co by se nedalo zvládnout. Máme problémy se silnými závratěmi, bolesti a velký tlak v hlavě. Kašel se nám vyhnul.

Jak probíhá léčba?

Nijak, prostě čekáme, až to odezní. Co nám říkali, tak žádné léky nejsou. Věci, které mají zabírat na bolest na bázi paracetamolu, se míjí účinkem. Nebereme nic. Ještě v úterý nás pozvali na infekční oddělení do Pardubic na hlubší vyšetření, ale to se nakonec nekonalo. Čekal jsem screening plic, ale jen změřili teplotu, tlak, poslechli si, tím to ukončili a poslali nás do domácího ošetřování. Máme karanténu, nesmíme opouštět domov a nákupy nám má zajistit třetí osoba. Zatím jsme to nevyužili, máme doma menší zásoby, maso a pečivo v mrazáku. Pak máme domluvenou pomoc se zásobením.

Čeká vás další testování?

Moc nevíme, říkali, že bychom měli být po dvou týdnech znovu testovaní. Léčba trvá asi tři až čtyři týdny. Navíc ale žijeme s dětmi a čekal jsem, že bude navazovat vyšetření i dalších lidí, se kterými jsme byli v kontaktu. Naše děti byly testované až v pátek. Přitom na drive-in v Litomyšli jsem neměl pocit, že by to tam bylo přetížené.

Vaše děti mají nějaké příznaky?

Neměly žádné, akorát syn říká, že ho škrábe v krku. Domnívám se, že bude taky pozitivní. Každý organismus se s tím vypořádá jinak. Nelze říct plošně, že lidé mají dušnost a velké horečky. Spousta lidí, co je pozitivních, nemá žádné příznaky.

Co byste vzkázal lidem?

Asi dokud nebudou umírat naši blízcí a známí, český přístup bude od nařízení odtažitý. Žijeme na samotě, nemáme velký kontakt s lidmi, co by někde cestovali. Myslel jsem si, že naše obec bude jedno z posledních míst, kde se s koronavirem setkáme, a přesto patříme mezi první nakažené. Maximum, co můžeme udělat, je dodržovat to, co doporučují zdravotníci. Nejsem si jistý, jestli roušky a rukavice stačí. Jedině si můžeme přát, abychom to zvládli s menšími průvodními jevy. Jsou pacienti na ventilátorech a bylo by fajn, kdybychom se tomu vyhnuli.