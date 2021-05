Ačkoliv je Denise a Kristýně teprve třináct let, mají bohaté profesní portfolio. Objevily se v reklamě pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, automobilku Audi, ale zahrály si také po boku slavného hollywoodského herce Jackieho Chana. Pandemie koronaviru však většinu natáčení překazila. Děvčata tak nelenila a rozhodla se, že prozkoumají svět sociálních sítí. A během několika měsíců se jim podařilo získat desítky tisíc sledujících.

Denisa a Kristýna Škodovy | Foto: Archiv

Chodí do sedmé třídy, ale už několik let sbírají jeden úspěch za druhým. Zahrály si v řadě filmů a seriálů. Jejich tváře mohou lidé spatřit na televizních obrazovkách a zájem o dvojčata z České Třebové mají nejen česká produkce. Před dvěma lety si například zahrály dcery Jackieho Chana ve filmu The Diary. „Holky přišly domů a řekly mi, že hrály s Jackie Chanem a že byl velmi milý. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, o koho že vlastně jde,“ vysvětlila se smíchem maminka děvčat.