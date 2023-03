Výstava je tematicky rozdělena do tří oblastí. První představuje kroje z prostředí východního Polabí, které bylo právem považované za nejbohatší část Čech. „Pro selské dcery a jejich matky hospodář nelitoval peněz za hedvábné látky, šátky a pentle a za nákladné výšivky,“ vysvětlila historička Východočeského muzea Daniela Klvaňová. Zde jsou k vidění také pozoruhodné oděvní doplňky, například nádherně zdobené zlaté dýnkové čepce.

Druhá část se věnuje lidovému oděvu užívanému v oblasti Orlických hor. Horské oblasti reprezentuje oděv chudého a skromného lidu, který dlouho používal domácí látky a nevynikal velkou osobitostí. „Například bílé plátno se tu barvilo na modro a často se používal modrotisk,“ upřesnila historička.

Poslední část výstavy prostřednictvím kroje litomyšlského, poličského nebo rychmburského přibližuje lidový oděv z Vysočiny. Litomyšlsko a Vysokomýtsko bylo nejkonzervativnější, lidé zde své kroje odkládali nejpozději. Tak se ale dochovaly součástky, které z jiných oblastí nejsou doloženy. „A nikde jinde nenacházíme takové množství výšivek,“ dodala Daniela Klvaňová.

Zvláštní místo má ve výstavě nenápadný osamocený střevíček vyšívaný zlatou nití. Proč tu není druhá bota do páru? „Za tou se návštěvníci musí vydat do expozice Muzea Ostrov lidových krojů, s nímž Východočeské muzeum na výstavě spolupracovalo. Není to totiž poprvé, co se cesty krásných střevíčků od mladoboleslavského kroje rozdělily. Příběh o tom, jak se zase sešly, se návštěvníci dozví právě ve výstavě,“ slíbil ředitel pardubického muzea Tomáš Libánek.

Ozdobte si tašku, vyšijte záložku

Kromě úžasu nad zdobností a propracovaností krojů si návštěvníci odnesou vlastnoručně vyzdobenou látkovou tašku nebo vyšívanou záložku do knihy – při tvorbě se mohou inspirovat vzory a motivy z vystavených krojů. Děti zkusí rozeznat jednotlivé součásti lidových krojů nebo hledání ztraceného střevíce.

Výstava Jaké odění, takové uctění je přístupná v enfiládě ve 2. patře zámku v Pardubicích každý den mimo pondělí.