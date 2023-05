Kdo neměl "Pincka", "Pinďoura", tedy Pionýra, jako by nebyl. Jawa 50 Pionýr je dnes už legendární motocykl, na kterém mladí kluci vyráželi na zábavy i za děvčaty. Pinďour a jeho doba je název nové výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Expozice nabídne více než tři desítky motocyklů, doplňků i unikátní trenažér.

Jawa 50/05 - Dobové reklamy | Video: Zdendys

Fichtl, pincek, píst, pinďour, to jsou nejznámější přezdívky malého motocyklu Jawa 50 Pionýr. Pro několik generací mladíků se stal základním dopravním prostředkem, na kterém se jezdilo do školy, k vodě, za kamarády i za holkami. Typický zvuk dvoutaktního motoru neodmyslitelně patřil několik desetiletí jak k městskému prostředí, tak k venkovu.

„Pionýr byla moje první motorka. Zdědil jsem ho po dědovi a učil jsem se na něm jezdit po polních cestách. Pak jsem si oblékl džísku a jeli jsme s klukama jen tak za město, to byly krásný časy,“ vzpomíná Miroslav Dvořák z Litomyšle.

Muzejníci ve Vysokém Mýtě dali dohromady tři desítky motocyklů. Legendární motocykl představí trochu nostalgická výstava, zaměří se na jeho vznik, výrobu a jednotlivé vývojové typy. Do přípravy výstavy se zapojili i milovníci motorek Jawa.

„Apeloval jsem na občany, jestli by nám nepomohli s výstavou a nepůjčili motocykly nebo materiály. Rozjíždělo se to pomalu, ale nakonec se zapojilo hodně lidí z okolí i veteránisti. Máme pětatřicet motocyklů, a to od Pionýru, přes Jawu 550 'pařez' po Mustanga. Oslovila nás spousta lidí. Kolikrát to nevyšlo, motorky byly ve špatném stavu, ale po okolí jsme se pokochali a viděli spoustu stodol, motocyklů. Můžu říct, že motorek Jawa 50 Pionýr je opravdu hodně. Nemusíme se bát, že by se z nich stalo nedostatkové zboží,“ říká ředitel vysokomýtského muzea Jiří Junek.

Plakát na výstavuZdroj: Regionální muzeum Vysoké Mýto

Výstava není jen o strojích, ale muzejníci měsíce sháněli také typické oblečení a doplňky. „Hledali jsme džísku, kterou mám zafixovanou z 80. let, když jsme jezdili s klukama na zábavy. Dlouhé vlasy a džíska. Dali jsme výzvu a nic. Až se ozval pán, že džísku má. Ale nepodařilo se nám sehnat zelenou somračku od obalu plynové masky, kam si chudší psali propiskou AC/DC,“ dodává Junek.

Díky výzvě se dostal i k zajímavým fotografiím, které připomínají akce, na které se už téměř zapomnělo.

Podívejte se na dobové reklamy na motorky Jawa:

Zdroj: Zdendys

„Dozvěděli jsme se, že se v první polovině 70. let jezdily ve Zderazi motocyklové závody pionýrů. Máme z toho soubor krásných fotografií, pionýry se odstrojily, upravily, zesilovaly se rámy. Jsou z toho nádherné fotky, jak tam odstrojené padesátky lítají jako motokrosové motorky,“ popisuje Junek.

Stejně tak se dozvěděli muzejníci o vysokomýtském Le Mans. „Ozval se nám pán, že se v letech 1977 a 1978 konal na autodromu ve Vysokém Mýtě závod na 24 hodin na pionýrech. Takový Le Mans v Mýtě, který jezdily tříčlenné posádky,“ přibližuje další zajímavost ředitel muzea.

A že nepůjde o „suchou“ historickou výstavu, potvrzuje fakt, že na přípravě muzejníci spolupracují s automobilní školou z Ústí nad Orlicí. Ta pro expozici vymyslela několik interaktivních zajímavostí, mimo jiné trenažér pionýru. Na něj si lidé sednou a když zaberou za rukojeť plynu, roztočí se ventilátor. Kdo pořádně přidá plyn, zažije opravdový pocit vítr ve vlasech, stejně jako při jízdě na motorce.

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 14. května ve 14 hodin. Každý, kdo přijede na motocyklu Jawa 50 Pionýr, dostane nealkoholické pivo.

