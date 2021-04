Děravé ploty, rozbořené zdi a zrezavělé ostnaté dráty dnes obepínají spíše zelenou džungli než kdysi významnou pardubickou továrnu Tesla.

Tesla Pardubice vznikla již v roce 1919, tehdy ještě pod názvem Telegrafia, československá továrna na telefony a telegrafy. Do Pardubic se přemístila o tři roky později, po roce pak zahájila výrobu krystalových radiových přijímačů. Součástí Tesly se Telegrafie stala až koncem roku 1945. Následně se v Pardubicích začaly vyrábět jedny z prvních digitálních počítačů. Tesla se soustředila také na vojenskou techniku, kdy byla známá také pro výrobu radaru Tamara. V roce 1991 podnik zkrachoval.

Po panelové cestě se plazí popínavé rostliny a budovy zahalují již vzrostlé stromy a jiné křoviny, vyrůstají i z oprýskaných zdí a střech a strkají svoje košaté větve do velkých rozbitých oken. Ty ukrývají prázdné místnosti, z jejichž zdí se loupe barva, zbytky starých vybledlých plakátů visí na posledním růžku. Při každém kroku to zakřupe, zem je totiž zasypaná sklem a plastovými součástkami. Sem tam se někde válí bota, svou kamarádku už však dávno nemá.

Pohled jako z hororu nabízejí umývárny s rozbitými kachličkami a polorozpadlými záchody. Po chodbě jsou rozházené zažloutlé papíry, staré novinové titulky vzpomínají na osmdesátá léta. Proč tu továrna vlastně stojí, připomíná jen televize značky Tesla, která leží na širokém schodišti.

Už jen chátrají

Budovy továrny Tesla jsou opuštěné od konce 90. let, od té doby už jen chátrají. Přesto stále ukrývají poklady. Staré kalendáře, autobusové jízdenky, stravenky nebo knihy se seznamy zaměstnanců. Hromádky tlačítek z klávesnic připomínají, že se v továrně vyráběly počítače. Ze zdi vytrhaná umyvadla a okachlíkované stěny značí, kde se nacházely umývárny pro tisíce zaměstnanců. „Pokud používáš noviny, tak pouze ke čtení, ne jinak a spěchej, protože je čteš v pracovní době!“ upozorňuje flekatý a zažloutlý papír.

V jedné z místností stojí už jen stůl a na něm podivná věc složená ze všeho, co stará továrna nabídla. Objekt připomínající stroj času je vytvořený ze stoličky, trubek, drátů, různých součástek i lahve od Coca-Coly. „Je to zřejmě výtvor nějakého umělce, který zde přebývá. V době naší návštěvy jsme ho zde nezastihli, a tak nám osoba autora zůstává bohužel skryta. Ale kdo ví, třeba se někdy s tímto nebo dalšími jeho díly setkáme na nějaké výstavě,“ přemýšlí fotograf, který snímky z návštěvy tajuplné továrny poskytl Deníku.

Stejně jako on si poklady, které továrna ukrývá, i přes ostnaté dráty na plotech chodilo se zájmem prohlížet mnoho lidí. Najít cestu do areálu nebylo složité, veliká díra v plotě si o návštěvu říkala. Avšak okolní obyvatelé byli naučení, že při zpozorování pohybu uvnitř brownfieldu, to oznámili policii nebo bezpečnostní agentuře, která prostor střežila. A tak se mnozí zvědavci do továrny vydávali spíše v noci, což vyžadovalo notnou dávku odvahy. Narazit bylo možné i na bezdomovce, kteří si z ní udělali útočiště. Ukrýval se v ní ale například i pachatel, který v Kyjevské ulici pěstmi napadl a zranil hned tři ženy.

Východočeské muzeum v Pardubicích pořádá online výstavu, jejímž předmětem jsou počátky Telegrafie. Výstava s názvem Telegrafia – babička Tesly je přístupná na webové stránce tinyurl.com/telegrafia.

„Strážníci agresora vzápětí poté s použitím služebního psa zadrželi nedaleko místa činu, když se pokoušel ukrýt v opuštěném objektu,“ informoval v únoru mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Značku Tesla znal celý svět, místo, kde byla vybudována, však brzy buldozery srovnají se zemí. Areál je opuštěný a chátrá už od roku 1992. Dříve patřil kraji, ten ho pak prodal za symbolickou korunu městu. To našlo investora, který chce místo brownfieldu vybudovat moderní čtvrť složenou z 250 bytů, řadových domů, supermarketu, parkovacího domu a dalších služeb.

Jeden objekt přeci jen ale přežije. Budova Telegrafie bude zachována a převedena do majetku Univerzity Pardubice, která ji zrekonstruuje a umístí do ní Fakultu zdravotnických studií. „V rámci architektonického řešení celého území jsme považovali za podstatné ponechat symbolickou část původní továrny při životě a naopak pro ni nalézt využití, jenž je hodné budovy, která má svou historii pevně spjatou s Pardubicemi,“ vysvětlil developer, který už zahájil výstavbu první etapy. Ostatní budovy tak brzy nenávratně zmizí a s nimi i kus pardubické historie.

