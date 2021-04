Práce už začaly na pětatřicítce mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem.

"V dubnu provedeme opravy vozovky silnice I/35 mezi obcemi Hrušová – Řídký. Nového povrchu se dočká také I/35 v Litomyšli, ve stoupacím pásu směrem na Svitavy, a v úseku Gajer – Lačnov. Tyto tři úseky byly nedávno místem častého výskytu silničních výtluků, které jsme v zimních měsících vzhledem k nízkým teplotám řešili pouze provizorně. Nyní poškozenou vozovku kompletně vyfrézujeme a povrch opatříme zcela novým asfaltovým souvrstvím," sdělil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Uzavírka v úseku Hrušová - Řídký. Začínají letošní opravy vozovky na sil. I/35Zdroj: ŘSDOprava vozovky na I/35 ve 4,5 kilometru dlouhém úseku mezi Hrušovou a Řídkým odstartovala hned po Velikonocích. Akce je rozdělena do čtyř etap. Až do 31. května bude provoz ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta veden po objízdné trase: I/35 – II/317 Sedliště, Bohuňovice – III/03528. Od 1. do 22. června využijí řidiči jedoucí směrem na Vysoké Mýto objízdnou trasu: I/35 – III/03528 Bohuňovice – II/317 České Heřmanice – III/3179 Tisová, Hrušová. Opačný směr bude průjezdný po celou dobu trvání opravy.

Práce začaly také na silnici mezi Gajerem a Lačnovem, kde dojde na kompletní obnovu živičného krytu v úseku dlouhém asi sedm kilometrů.

Uzavírka v úseku Gajer -Hřebeč. Začínají letošní opravy vozovky na sil. I/35Zdroj: ŘSD

"Rekonstrukci rozdělíme do dvou etap. Během I. etapy od 12: dubna do konce září budou stavební práce na silnici I/35, zahrnující odstranění stávajících svodidel, frézování vozovky a pokládku nových asfaltobetonových vrstev, provedeny se zachováním obousměrného provozu," dodal Rýdl.

Ve druhé etapě se práce rozšíří na křižovatku silnic I/35 a I/43 a na křižovatku silnic I/35 a III/03532. Pětatřicítka bude od 19. dubna uzavřena. Objízdná trasa je navržena pro oba směry: I/35 – II/366 (Mikuleč, Javorník) – I/34 (Svitavy, Koclířov) – I/35. Průjezd křižovatkou sil. I/35 a I/43 ve směru na Lanškroun bude umožněn obousměrně. Druhá etapa má být hotová do 17. května.

V Litomyšli už je oprava stoupacího pásu na Svitavy v plném proudu a skončit má do konce příštího týdne.

Tím ale komplikace na hlavním tahu mezi Čechami a Moravou nekončí. Od května do prosince má být uzavřený Hřebečský tunel a objízdná trasa povede po staré silnici přes Hřebeč.