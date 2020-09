„Přijďte ochutnat a hlasovat pro náš speciální guláš, o který se postarají lídr Daniel Lebduška, českotřebovský zastupitel a kandidát do krajských voleb Jiří Ducháček, českotřebovák Jaroslav Lainz, Svitavák Jiří Krátký a další Piráti, kteří vám navaří guláš, jak má být,“ lákali Piráti na facebooku. Sponzorovaná pozvánka, placená Českou pirátskou stranou, zvala příznivce Pirátů na tradiční Guláš festival v Přívratu.

Piráti prý chtěli jen vařit guláš

Zpočátku vše probíhalo hladce. Ovšem ve chvíli, kdy pořadatelé zjistili, že Piráti svoji účast inzerují na sociálních sítích jako politickou agitku, ze soutěže je vyřadili. „Jedno z přihlášených soutěžních družstev nás uvedlo v omyl. Pod jejich názvem se skrývala politická strana. Vzhledem k tomu, že Guláš festival v Přívratě byl, je a bude apolitickou akcí, museli jsme se s tímto družstvem rozloučit,“ vysvětlilo pořadatelské sdružení Miroslavova země na facebooku.

Jenže Piráti se s tím nesmířili. Pořadatelé podle nich neměří všem stejným metrem. Placenou pozvánku ale ze svého profilu smazali. „Ale co na to kolemjdoucí při samotné soutěži? Klame je zrak? Je to tým z kraje nebo není? Jsou z 3PK nebo nejsou? Na facebookové stránce 3PK je nenásilná forma prezentace účasti tohoto týmu. Je to v pořádku? Nebo to nebyl tým hejtmana, jak píše na svém FB profilu,“ napsal po zrušení účasti pirátský kandidát do krajských voleb Jiří Ducháček.

Přístup pořadatelů kritizoval i další z odmítnutých kuchařů Jaroslav Lainz. „Takhle vypadá apolitická akce v obci, kde starosta je kandidátem 3PK do krajských voleb. Soutěže se účastní shodou okolností tým za účasti kandidátů za 3PK do krajských voleb, ostatní potenciálně nepohodlní účastníci jsou vyloučeni předem,“ okomentoval Lainz na pozvánku na Guláš festival na facebookových stránkách obce Přívrat. Další komentář připojil pod fotografie z akce na profilu 3PK.

„Obec Přívrat deklarovala, že se jedná o apolitickou akci, která nemá být zneužita k předvolební kampani. Ale o tom vás zřejmě starosta obce a váš kandidát do krajských voleb pozapomněl informovat. Alespoň je vidět vaše představa o fair play!“ zlobí e Jaroslav Lainz.

Kampaň jsme nedělali

Hejtman Netolický se akce opravdu zúčastnil a spolu s ním i radní Bohuslav Bernášek, Josef Hájek a starosta Květné Petr Škvařil. Všichni kandidují za 3PK do krajských voleb. „Na místě samotném se neobjevila jakákoli symbolika. Jediná zmínka je ve výše uvedeném příspěvku,“ odpověděl správce stránek 3PK.

Martin Netolický nevařil guláš v Přívratu poprvé a jako hejtman poskytl několika předchozím ročníkům i záštitu. „O víkendu se konalo velké množství akcí. Z několika jsem se musel omluvit. 10. ročník Gulášfestu, kde jsme s týmem Krajánci vařili již poosmé za sebou. Teda spíš můj tým, kvůli programu jsem tam mohl být jen dvě hodiny,“ napsal hejtman na svém facebooku.