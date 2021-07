„Bojím se chvíle, kdy někoho nedovezeme včas. Úrazy po pádu ve skalách jsou vážné,“ říká budislavský hasič Martin Heger. Ještě vloni se obec a kraj na nákup terénní čtyřkolky moc netvářily. Toulovcovy maštale jsou přitom v sezoně plné turistů a nejčastěji zde dochází ke zranění dětí. Ovšem včera se ukázalo, že hasiči mají naději.

Z Hrnčířovy skály se ve středu zřítil pětiletý chlapec, který byl ve skalách na výletě se svým otcem. Ten ho dostal z průrvy ven a zraněného ho nesl směrem k Boru u Skutče. Nejblíže k chlapci se dostali se svým terénním autem hasiči z Budislavi, kteří do svého auta přibrali část posádky ze sanity.

„Místo události bylo ve velmi nepřístupném terénu a k malému pacientovi dojelo pouze naše terénní auto, které cestou naložilo zdravotníky s potřebným vybavením. Po prvotním ošetření byl chlapec zafixován do vakuové matrace a na zadních sedadlech transportován k vozidlu záchranné služby. Dveře auta nešly zavřít, stáli jsme na boku auta, drželi dveře a hlídali průjezd mezi skalami. Opravdu velká partyzánština a znovu se ukázalo, jak moc by nám čtyřkolka pomohla,“ popisuje výjezd Martin Heger.

Nechce ani domyslet, že by jednou nemuseli zraněného člověka dovézt k sanitě nebo vrtulníku včas. Při takovém zásahu jde totiž o minuty. Pětiletý klučina utrpěl zranění horní části těla a je hospitalizovaný v nemocnici v Chrudimi.

Podle hejtmana Martina Netolického není ale čtyřkolka základní technika dobrovolných hasičů.



„Oni by ji pak chtěli v Železných horách, Dolní Moravě, Červené Vodě a jinde v horských a podhorských oblastech,“ tvrdil hejtman Martin Netolický po loňském úrazu malé dívky ve skalách. Nyní se ale zdá, že se blýská na lepší časy.



„Chápeme potřebu pořízení terénní čtyřkolky pro oblast Toulovcových maštalí a jednáme o tom s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a obcemi v dané lokalitě,“ uvedl v pondělí odpoledne Netolický.



Z krajského rozpočtu je připraven poskytnout na nákup čtyřkolky 200 tisíc korun. Vše je ale podle hejtmana podmíněné spoluúčastí žadatele, tedy obce Budislav. Hasiči však tvrdí, že zbytek peněz dokáží zřejmě sami sehnat.

Hasiči z Budislavi ve skalách za vesnicí v podstatě vyrůstali a terén, kde vede asi deset kilometrů turistických tras, dobře znají. I jen podle popisu místa dokáží rozeznat, kde se zraněný nachází. Cesta na místo je ale složitá a hasičům chybí technika. Čtyřkolka s transportním vlekem by záchranu osob ve skalnatém terénu značně urychlila. Obec se staví k nákupu speciální techniky odmítavě.

„Raději dám 200 tisíc korun do chodníku než do čtyřkolky. Když to řeknu hloupě, nebude to zachraňovat naše obyvatele, měl by to platit kraj,“ uvedl před časem budislavský starosta Luboš Šplíchal. Jeho postoj se moc nezměnil ani po posledním výjezdu ke zraněnému malému dítěti. „K této kauze se už nebudu do médií vyjadřovat,“ řekl včera starosta.

Místní hasiči se proto obrátili se žádostí o pomoc na Pardubický kraj. „Napsali jsme dopis na kraj, upozorňujeme na vážnou situaci a žádáme o pomoc. Záchranná služba a profesionální hasiči nevidí jinou možnost než pořídit čtyřkolku, která je v terénu mnohem obratnější než auto,“ vysvětluje Heger.