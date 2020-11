Vedení hejtmanství se obává výraznějšího propadu příjmů kvůli epidemii koronaviru, než mu původně spočítalo ministerstvo financí.

Ilustrační foto

Kvůli menšímu výběru daní hrozí propad příjmů až o třetinu, rozpočet kraje na příští rok by tak činil sotva 3,6 miliardy korun. Nejvíc by to podle pardubického hejtmana Martina Netolického odnesly investice.