Veselka byla postavena na konci 17. století na rohu třídy Míru a Masarykova náměstí, tehdy ještě přízemní budova měla sloužit jako hostinec. V 19. století Veselku koupil Jan Kašpar, dědeček slavného aviatika, který ji přestavěl na hotel. Právě tam se první český aviatik v roce 1883 narodil. Kašpar nechal přistavět i sál Odeon, který se stal kulturním centrem, konaly se v něm plesy, divadelní představení i koncerty nejznámějších hudebníků jako Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka. „Mezi klíčové události patří také pobyty prezidentů Masaryka a Beneše,“ řekl historik Jiří Kotyk.

Poté převzala hotel rodina Košťálů, která vybudovala biograf Imperiál. Arnošt Košťál navíc bojoval proti nacistické okupaci, v hotelu pod falešným jménem zaměstnal jako číšníka člena skupiny parašutistů z operace Silver A.

„Mezi zajímavé osobnosti patří samozřejmě hoteliér Arnošt Košťál, který pomáhal Josefu Valčíkovi, zaměstnal ho a pak na to doplatil vlastním životem,“ připomíná historik Kotyk.

Poté Veselku převzali Němci a od té doby její sláva začala upadat a budova už jen chátrala, místo hotelových pokojů vznikly kanceláře.

Naposledy mohli Pardubáci Veselku vidět 26. srpna 1972, kdy byla kolem šesté hodiny ráno zbourána. Nálože tak odpálily kus historie Pardubic. Na odstřelení legendárního pardubického hostince se tehdy přišly podívat davy lidí. „Pamatuji na to. Protější dům obalený, pak série krátce po sobě následujících výbuchů, a pak už byl vidět jen oblak prachu. Hned nastoupily stříkačky. Koukal jsem na to z třídy Míru," vzpomíná Pavel Jiří Macík.

„Pro lidi to byla show, ale někteří si na budovu zvykli, chodili tam často a rádi, pro ně to byla velká rána. Znal jsem člověka, který si vzal na památku z Veselky kámen, který je teď v držení Klubu přátel Pardubicka. Možná je to jediný kámen, který se z Veselky zachoval,“ uvažuje Kotyk.

Na místě, kde dříve oblíbený hotel stával, v roce 2008 vyrostl polyfunkční dům Magnum. Dnes hotel připomíná jen pamětní deska a Tržiště Veselka.