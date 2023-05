Aby se metoda, s velkým potenciálem, dostala z univerzitních laboratoří do nemocnic, potřebuje tým vědců finance. Pardubická univerzita proto nyní spojila síly s českým holdingem FONS JK Group, který provozuje klinické laboratoře a IT společnosti zaměřené na zdravotnictví, a založila firmu s názvem Lipidica. Pokroková detekce týmu profesora Michala Holčapka, která už v roce 2020 získala evropský patent, by se tak mohla stát první screeningovou metodou na světě pro tento zákeřný typ karcinomu.

„Je to zásadní krok pro Univerzitu Pardubice. Jsem rád, že jsme našli partnera, který se rozhodl finančně podpořit další výzkum. Založení spin-off firmy znamená, že máme šanci tento přelomový objev posunout do další fáze, která by z něj udělala celosvětově využívanou metodu,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

Tichý zabiják

Rakovina slinivky břišní je desátým nejčastější typ rakoviny, navíc je to tichý zabiják, nemá totiž velmi dlouho příznaky. Včasná diagnóza může pacienta pomoci zachránit.

Na světě ale neexistuje v současné době žádný schválený neinvazivní způsob včasného odhalení ani žádný preventivní screeningový program.

Pozdní diagnostika je pak hlavním důvodem vysokého procenta úmrtí. Tomuto onemocnění podlehne až 87 procent pacientů, většinou do jednoho roku. Jen v loňském roce bylo v České republice diagnostikováno více než 2 400 nových případů.

„Včasná diagnóza výrazně zvyšuje účinnost existujících léčebných metod a šanci pacientů na přežití. Náš holding disponuje zázemím i silnou expertízou v oblasti laboratorní diagnostiky a zdravotnických informačních systémů. Tento společný projekt je i pro nás velká příležitost posunout prevenci a péči o zdraví lidí na další úroveň,“ dodal Zdeněk Jirsa, z FONS JK Group.

Pardubický vědec Michal Holčapek se svým týmem ale dokázal vymyslet metodu, při které z lipidů a následnou analýzou, umožňuje diagnostikovat nemoc už v raném stádiu, navíc z běžného vzorku krve.

Karcinom slinivky



Karcinom slinivky je maligní nádorové onemocnění, u kterého je (podle American Cancer Society) pouze 10procentní šance na 5leté dožití. To je vůbec nejméně ze všech známých typů rakoviny. Tento typ rakoviny je navíc v počáteční fázi bez jakýchkoliv příznaků, a ve chvíli, kdy se diagnóza stanoví, již pacientovi většinou nelze pomoci. Včasný screening karcinomu slinivky je proto nejdůležitější.

„Při rakovině dochází k nekontrolovanému dělení buněk. Aby se mohly dělit v takto zrychleném režimu, potřebují spoustu stavebního materiálu, kterým jsou lipidy,“ přiblížil Holčapek.

„Lipidomický test je neinvazivní a mohl by pomoci k zavedení screeningového programu. Ten by diagnostiku karcinomu slinivky břišní posunul směrem k včasnějšímu stadiu, kdy je větší šance úspěšné léčby a prodloužení života pacientů,“ popsal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který dodal, že metoda dokáže detekovat nemoc se správností přes 90 procent. Jeho závěry už ověřili i experti v Německu nebo Singapuru.

„Změny koncentrací sledovaných molekul lipidů v krvi mají podobný profil i pro ostatní typy nádorů. Plánujeme proto rozšíření metody a její uplatnění také u dalších typů rakoviny. To by mohlo v budoucnu znamenat, že lékaři využijí jeden testovací postup pro zjištění několika druhů rakoviny,“ dodal vědec.

Tým bude nyní ověřovat metodu na pacientech s vysokým rizikem vzniku karcinomu a testovat své lipidomické testy v praxi.

Skupina vědců na Katedře analytické chemie na pardubické univerzitě umí kromě rakoviny slinivky svou novou metodou diagnostikovat také rakovinu prsu, prostaty a ledvin.