Stavba celkem 700 metrů dvojice protihlukových stěn na Rašínově třídě komplikuje půl roku nejen výjezd na Pardubice, ale často i provoz na vnějším okruhu městem.

„Ty zácpy byly otravné. Pracuji v Pardubicích a cesta autem se mi citelně protáhla. Když bych to nasčítal, tak jsem v těch kolonách nechal určitě desítky hodin,“ počítá na pumpě na okraji začátku hradubické silnice pan Petr.

Zatímco dělníci na stavbě dodělávají dokončovací práce, protihlukové stěny se už několik týdnů tyčí na okraji dvouproudé silnice. Postavené jsou z kombinace kovu, betonu, průhledného plastu a gabionových košů. Ty by měli časem prorůst zelení. Na hluk ze silnice, kterou denně projede 30 tisíc aut, si stěžovali lidé bydlící v přilehlých panelácích.

Stavba protihlukové stěny obousměrný provoz nepřeruší

„Je to znát, škoda jen, že jsou stěny přerušené křižovatkou s Veverkovou ulicí. Tam se mohly stěny zatočit kousek dovnitř a mohly ochránit víc bytů,“ zamýšlí Jana Procházková, která právě ze vchodu jednoho rovnoběžně stojících domů vychází.

Výpadovka z Hradce Králové na Pardubice se opět uvolní. Protihlukové stěny jsou hotové.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Obtěžující rámus ve dne i v noci potvrdila dřívější měření hygieniků. Hluk ale odpovídal normám z doby stavby silnice, podle dnešních kritérií by už neobstál. Podle projektantů by se hluková zátěž měla snížit zhruba na polovinu.

Právě u Fortny se musí řidiči připravit na další komplikace. Město chce příští rok zahájit přestavbu křižovatky na kruhový objezd a práce mají trvat 14 měsíců.

Stavbu za bezmála 50 milionů korun platí Ředitelství silnic a dálnic. „Termín stíháme a od 1. prosince se už bude jezdit bez omezení. Aktuálně děláme zálivky, vodorovné dopravní značení, terénní úpravy a výsadby,“ popisuje poslední práce Petra Drkulová z komunikačního týmu ŘSD.

Otevření D35 z Opatovic do Časů se blíží. U Chotče vyrostla protihluková stěna

Práce finišují i na vnitřním okruhu, který obepíná historické centrum. Tady Vodovody a kanalizace rekonstruovaly část kanalizace a vodovodního potrubí pod Komenského třídou od křižovatky Fortna k Žižkovým kasárnám a ulice byla měsíce pro auta zcela uzavřená.

Výpadovka z Hradce Králové na Pardubice se opět uvolní. Protihlukové stěny jsou hotové.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

„Děláme dokončovací práce. Po tlakových zkouškách následují rozbory vody, jestli je voda v novém potrubí v pořádku. 30. listopadu je v plánu finální zaasfaltování a práce na vodorovném značení,“ říká technicko-provozní náměstek Vodovodů a Kanalizací Hradec Králové Pavel Loskot. Doprava se sem vrátí 1. prosince.

Právě u Fortny se musí řidiči připravit na další komplikace. Město chce příští rok zahájit přestavbu křižovatky na kruhový objezd a práce mají trvat 14 měsíců.

Hlavní ulice na Novém Hradci by se mohla otevřít už v prosinci

V tomto týdnu ale magistrát přišel s další dobrou zprávou. Rekonstrukce Hlavní ulice na Novém Hradci Králové se urychlila a magistrát chce spojnici mezi Brněnskou a Roudničkou zprovoznit o měsíce dřív. „Stavební úřad by mohl o zprovoznění této části stavby rozhodnout v první polovině prosince,“ věří za hradecký magistrát Kateřina Šmídová. Původní termín přitom byl až v dubnu příštího roku.

Na dálnici vyrazily davy lidí. V prosinci otevřeme i pro auta, slíbil ministr

Městu by ještě měly ulevit další dvě velké dálniční stavby, které chce stát zprovoznit v polovině prosince. Jednak je to úsek D35 Opatovice -Časy a také pokračování pražské dálnice kolem Hradce Králové dál na Jaroměř. Hlavně první úsek městu uleví o tranzitní dopravu na sever Moravy a do Orlických hor.