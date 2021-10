Z té školy lezou negramotné děti, jsou divní, nectí pravidla a nic vlastně nenaučí. Alternativní přístupy ke vzdělávání, mezi které waldorfská pedagogika bezpochyby patří, jsou stále trnem v oku mnoha rodičů. Na druhou stranu zájem o ně roste.

Styl výuky je na waldorfské škole jiný, děti se učí vnímat. | Foto: Deník/Magdalena Plivová

„Já bych tam svoje dítě nedala, protože mi to přijde hodně alternativní, prostě divný. Upřímně ani nechápu, jak se tam učí. Vím, že bez známek, právě to si nedokážu moc představit,“ odpověděla na dotaz, zda by svoje dítě do waldorfské školy umístila, Alena, maminka devítiletého Jakuba z Pardubic. „Já jsem rád za naše normální školství, že vůbec funguje a o žádné alternativě jsem nikdy ani nepřemýšlel, přijde mi to tak trochu jako moderní výmysl, který mi nedává smysl. Bál bych se, že se tam moje holka nic nenaučí,“ vyjádřil se Aleš, otec sedmileté Klárky z Lázní Bohdaneč.