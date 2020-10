Jedním z prvních, kdo se v Pardubickém kraji do projektu zapojil, je kino v Žamberku. Filmové zážitky zprostředkovávalo už na jaře prostřednictvím podobného projektu Naše kino. Podle ředitele Městského kulturního podniku Daniela Kubelky jek tomu motivovali i sami fanoušci kina, se kterými dál zůstávají v kontaktu hlavně prostřednictvím sociálních sítích.

„Zkusili jsme se k tomuto projektu co nejrychleji přidat. Vím, že návštěvu klasického kina nenahradí. Jde o to, aby lidé s námi neztratili kontakt a my s nimi a měli na výběri něco jiného než překlapávání televizních kanálů, které mají běžně doma,“ vysvětlil Kubelka.

Moje kino Live nabídlo v tomto týdnu například britský dokument syrské novinářky Pro Samu nebo cenami ověnčené polské drama Corpus Christi.

Návštěvnost žamberského kina se v minulých letech šplhala až k pětadvaceti tisícům diváků. Letos je všechno jinak. Epidemie koronaviru a dvojí uzavření kin výrazně změní veškeré pozitivní statistiky. „Po rozběhu digitalizace zhruba v posledních deseti letech se jednosálová kina ve své většině dost rozvíjela, návštěvnost a tržby rostly. Tenhle rok bude pro kina obrovská rána, na návštěvnosti i na tržbách, což jsou dvě spojené nádoby,“ konstatoval Kubelka.

Kino možná nedosáhne ani polovičních čísel co loni. „Doufali jsme na jaře, že na podzim už nedojde k tak restriktivním opatřením. Lidé se nám v průběhu září začali do kina vracet, i přesto, že chyběly velké celosvětové tituly, protože Česko je moc malý trh na to, aby se tu premiéry uváděly samostatně. Lidé začali chodit na české filmy, které se dostaly do kin, na Šarlatána, Bábovky… Je vidět, že lidé mají kino rádi a je trvalou součástí kulturní nabídky, kterou rádi využijí,“ dodal ředitel kina.

NA FILM V AUTĚ

Další možností, jak si dopřát filmový zážitek, jsou v současné době autokina. Jedno začalo promítat v areálu Cihelna ve Svitavách. V nabídce má aktuální tituly i dětské trháky. Promítá se v podvečerních a večerních hodinách na plochodrážním stadionu. Vstupenky bylo možné zakoupit v informačním centru, na recepci Fabriky ve Svitavách nebo na internetu. Cena za jedno auto je dvě stě korun. „Nevzdáváme se, autokino jsme rozjeli už na jaře. Hrajeme i dětská představení. Hrát budeme do konce října a pak uvidíme, co bude dál,“ uvedl ředitel Střediska kulturních služeb ve Svitavách Petr Mohr.

V Letohradě zabrzdí drive in kino na kolečkách, které putuje po celé republice. Na pátek 6. listopadu plánuje dvě filmové projekce na parkovišti Na Bečvárně. Přiveze dva nové české tituly, pohádku Princezna zakletáv čase a drama Šarlatán. Cena vstupenky bude 180 korun za vůz.