Nejvíc postižený je okres Ústí nad Orlicí, kde hygienici zaznamenali 22 případů onemocnění. Následuje Svitavsko se 17 nemocnými. Chrudimsko má zatím 14 případů a Pardubicko 7.

Podle ředitelky krajského protiepidemického odboru Olgy Hégrové stojí za nárůstem onemocnění klíšťovou encefalitidou hned několik faktorů. V popředí je počasí – mírné zimy malému přenašeči řady infekčních chorob jen nahrávají. „Klíšťata se také lépe adaptují, míří do vyšších vrstev porostů. Vyhovují jim neposečené louky, kde mají větší šanci se přisát na zvíře nebo na člověka,“ uvádí Olga Hégrová. Příčinu zvýšení výskytu onemocnění vidí i v tom, že do přírody vyráží v současné době víc lidí, než obvykle. „Roste počet pejskařů, u těch je riziko nákazy velké. Ale obecně si myslím, že lidé víc chodí do přírody. Možná je to tím, že se chtějí vyhnout koronaviru,“ dodává s úsměvem hygienička.

Počet onemocnění klíšťovou encefalitidou začal růst už v loňském roce, kdy třeba v Pardubickém kraji zaznamenal Státní zdravotní ústav nejvyšší nemocnost za posledních deset let. Vzhledem k tomu, že statistika obsahuje období od ledna do listopadu, dá se předpokládat, že i letošní čísla budou vysoká a Česká republika zůstane opět na seznamu zemí s extrémně vysokým počtem onemocnění „klíšťovkou“.

Funguje očkování

Zatímco další onemocnění přenášené krvelačným roztočem – lymskou boreliózu – lze porazit antibiotiky, proti klíšťové encefalitidě se dá bojovat prevencí, tedy očkováním. Většina zdravotních pojišťoven na něj svým klientům přispívá. Některé ústavy nabízejí i pojištění proti zdravotním následkům tohoto vážného onemocnění. „Letos jsem měla už čtyři klíšťata. Očkovaná zatím nejsem, ale přemýšlím o tom,“ říká Milena Nováková z Chrudimska. Možná se tak přidá k těm, kteří se chtějí nepříjemným příznakům encefalitidy vyhnout. Onemocnění má inkubační dobu od tří do třiceti dní. Pacient dostává horečky, má bolesti hlavy a kloubů, pociťuje malátnost. Po několika dnech zpravidla obtíže ustoupí, aby se objevily v daleko větší intenzitě. Nastoupí kruté boleti hlavy, světloplachost, ztuhnou krční svaly. Encefalitida postoupí do dalšího stádia, kterým je zánět mozkových blan. Mnozí lidé i po léčbě mají zdravotní následky do konce života.

Očkovat se můžeme po celý rok, ovšem před začátkem sezony je to z hlediska prevence nejvhodnější. Vakcína se aplikuje u praktického lékaře nebo v očkovacích centrech.